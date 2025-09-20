今日の運勢は？ 9月21日（日）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月21日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月21日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみるのも良さそうです。ラッキカラーはピンク。好調な運気で、今日は充実しそうな1日です。直感を大切に選択したり、心の感じるまま動いてみたりすると、ラッキーが巡ってきそうです。今日は成長につながるような1日です。今後のスキルアップのために、勉強や読書をするのもおすすめです。海外に関する情報に目を向けるのも良さそうです。対人運が好調です。今日は特に1対1の対話にツキがあるので、大切な人との時間を過ごして、普段はなかなか話しづらいことを話してみるのも良さそうです。趣味や友達との時間が充実しやすい運気の日です。ふと頭に思い浮かんだ友達がいれば、今日は積極的に連絡をしてみると良さそうです。人付き合いが広がりやすく、新たな趣味が見つかるなど、楽しいことが広がりやすい運気です。今日は積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。金運が好調です。今日は欲しいものはある場合は、思い切って購入すると良さそうです。欲しいものが特にない場合は、ウインドウショッピングがおすすめです。マイペースに過ごせると良い日です。今日はゆっくりとお家時間を過ごしましょう。のんびりと過ごす時間を大切にしてください。今日は内省がテーマの日なので、不要な感情、ものを手放せると良さそうです。夜はバスソルトを入れたお風呂にゆっくりと浸かるのもおすすめです。仕事運が好調です。今日は忙しい1日となりそうなので、計画や優先順位を立てて進めていくことを心掛けましょう。息抜きにはブラックコーヒーがおすすめです。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。昼寝をしたり、夜はゆっくりとお風呂に浸かったり、リフレッシュする時間を大切にしましょう。感情のモヤモヤが目立つ1日となりそうです。考える時間をなるべく作らないように、外にでかけるなど、身体を動かず時間を持つようにしましょう。今日はこれまで踏み出せていなかったこと、やってみたいことへの一歩を踏み出してみましょう。瞬発力がキーワードとなりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。