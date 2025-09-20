ラリックより、新作の「テラミネラル」コレクション第2弾が登場

ラリックから、地球が岩などを産み出す力・驚異的な創造にオマージュを捧げた「テラミネラル」コレクションの第二弾が発売された。幾世紀にもわたる地球の歴史を物語っている神秘的な形状の岩々は、まるで大地の奥深くに眠る宝石のよう。この美しさと強靭さをあわせ持つ地形から、メゾンはアイデアを得ているのである。

【画像】力強くも儚い地球の美とエレメントを探求した、ラリックの「テラミネラル」コレクション第二弾（写真8点）

《バザルト》ベース

火山活動が生み出す、壮大な玄武岩の柱状節理をインスピレーションに制作されたベース。2色の異なるカラーのクリスタルを注入技法で形成するという高度な職人技で制作されたものである。世界45点のみの限定品。

《ゴリラ》オブジェ

艶やかなブラッククリスタルの岩山に浮かび上がるゴリラの姿がインパクトある個性的なオブジェ。ロストワックス技法により細部に至るまで丹念に作り上げられている。世界38点限定。

《マグマ》クリスタルボトルコレクション 2025

1994年にはじめて発表されてからは、毎年異なるデザインで発表される「クリスタルボトルコレクション」。今ではラリックのコレクターズアイテムとして親しまれている。2025年のエディションは、溶岩の神秘と力強さを捉えた《マグマ》で、地球の起源にオマージュを捧げたものである。

《テラミネラル ジュエリー》

鉱物をモチーフにデザインしたエレガントでユニークなジュエリーコレクション。今回は、スモールサイズのピアスやイヤーカフなど、新たなバリエーションが登場する。

《シュバル カブレ》オブジェ

新たな一年を祝う干支オブジェとして。また競走馬や乗馬を愛好する方へのギフトとしてもぴったりな高貴な馬のオブジェ。誇り高く、立ち上がる馬の姿は、自由の象徴そのものである。

なお、これらの新作コレクションは、2025年9月17日(水)よりラリック各店および公式オンラインブティックLalique.comにて発売中だ。