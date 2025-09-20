「調子は安定している」大谷翔平所属のドジャース、故障投手の復帰近づく…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が目立っている。リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手もその1人だが、メジャー復帰は時間の問題という状況になっているようだ。米メディア『ジアスレチック』のファビアン・アルダヤ記者が綴った。

スチュワートは7月末にミネソタ・ツインズからドジャースへトレード移籍。加入後は4登板、0勝1敗、防御率4.91といった数字を残していた中、右肩の炎症を理由に8月中旬から故障者リスト（IL）に入っている。

そのスチュワートについて、アルダヤ記者は「スチュワートはタコマへ向かい、3Aと合流してリハビリ登板を開始する。火曜日と木曜日に登板した後、アクティベートされる予定だ。最新のコルチゾン注射以来、肩の調子は『良好で安定している』と語っている」と今後の見通しを綴っている。

現在のドジャースはタナー・スコット投手やカービー・イェーツ投手らが不調に陥っているブルペンの起爆剤が欲しい状況だ。スチュワートからすれば序列を上げるチャンスが到来しているともいえるが、見込み通りに復帰し存在感を示していくことはできるだろうか。

【関連記事】

【了】