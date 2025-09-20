アルジェリアサッカー連盟は19日、グラナダに所属するGKルカ・ジダンが同国代表チームを選択したことを発表した。

伝説的MFジネディーヌ・ジダン氏の次男は、U－16からU－20までフランス代表のアンダー世代でプレーしていたが、A代表でのプレー歴はない。父親のルーツであるアルジェリアへの代表変更が国際サッカー連盟（FIFA）より承認され、10月のFIFAワールドカップ26アフリカ予選でA代表デビューを飾る可能性がある。

アルジェリア代表はアフリカ予選グループGで首位に立っており、3大会ぶりのW杯出場に王手をかけている。ただ、GKには欧州のトップレベルでプレーする選手がおらず、スペイン2部での経験が豊富なルカ・ジダンに白羽の矢が立った格好だ。

現在27歳のルカ・ジダンはレアル・マドリード・カスティージャ（Bチーム）出身で、2018年と2019年には父親の指揮下でトップチームの2試合に出場したこともある。その後は出場機会を求めて2020年10月にラージョ・バジェカーノへ移籍。エイバルでもプレーし、2024年夏からグラナダで正GKを務めている。

