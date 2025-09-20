マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリにアーセナル戦欠場の可能性があるようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

昨年にはバロンドールを受賞したロドリだが、昨年9月に右ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負い、シーズン終了間際に復帰を果たしたものの、2024－25シーズンの大半を欠場することを余儀なくされた。

完全復活が期待されるロドリは今夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025で4試合に出場したが、ラウンド16でのアル・ヒラル戦で足首を痛めた影響で今季開幕戦は欠場した。それでも、プレミアリーグ第2節のトッテナム戦に途中出場して復帰した以降は、インターナショナルウィークを挟んで3試合連続でスタメン出場している。

そんなロドリだが、21日に行われるアーセナル戦を欠場する可能性が浮上している模様で、同選手の状態について聞かれたグアルディオラ監督は、「いい質問だね。まだわからないんだ」と確認している状況であることを明かした。

「彼は（18日のナポリ戦で）私に交代を要求していたけど、問題はない。とても賢明な判断だった。1－0というのは常に難しいもので、結果はまだ決まっていないからね。でも、彼の状態が良くないのであれば、いつものように話し合いをして支えなければならない。調子が良くないと感じているなら、交代した方が良いだろう」

「日々状況を見ていくけど、彼がすでに2試合に出場していることは重要だ。彼がピッチにいることで、私たちにはより安心感がある。もちろん、厳しいケガから復帰した後なので、常に注意を払う必要がある。彼がどのように感じているか日曜日に判断する」