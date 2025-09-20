街角やホール、カフェが会場! 東京都府中市が多彩な音楽であふれるイベントとは? グッズはふるさと納税返礼品でも

東京都府中市(ふちゅうし)は、国指定の重要文化財を含む有形無形の文化財が数多く存在し、歴史の面影が色濃く残るまち。「府中」という地名は、奈良・平安時代に武蔵国を治めていた役所である国府が、この地に置かれていたことに由来するのだそう。

今回紹介するのは、府中のまちが音楽に包まれる「けやき音楽祭2025 JAZZ in FUCHU」。2004年に府中市制施行50周年を記念して、府中のメインストリートのけやき並木でストリートジャズが演奏されたことをきっかけに、全メンバーがボランティアで構成されている「JAZZ in FUCHU実行委員会」により2006年から始まったそうです。

まちにあふれる音楽を楽しむ! 「けやき音楽祭2025 JAZZ in FUCHU」について

けやき音楽祭2025 JAZZ in FUCHU

・開催日時：2025年10月26日(日)午前11時から午後8時まで ※会場により異なります

・開催会場：府中市内約19会場

・アクセス：京王線府中駅・東府中駅、JR府中本町駅周辺

・観覧料：無料(一部会場はドリンク料が必要)

18回目の開催となる「けやき音楽祭2025 JAZZ in FUCHU」。府中のけやき並木を中心に、まちが音楽であふれ、子どもから大人まで気軽に楽しめるイベントです。

参加する団体は、応募審査を通過した約120バンド。会場の数は約19カ所で、広場や街角、ホール、カフェなどさまざま! 会場によって寝転がったり、踊ったり、お酒を飲んだりと多様な楽しみ方で音楽を満喫できます。

ストリートジャズ形式の演奏で、音楽のジャンルは自由。会場ごとにジャンル分けされており、それぞれの会場でお気に入りのジャンルの音楽を楽しめるのも魅力的!

また、全メンバーがボランティアで構成されているJAZZ in FUCHU実行委員会とボランティアスタッフで、主催・運営。市民の手づくりで開催されるのも特徴の、府中市の代表的なイベントのひとつです。

自治体からのメッセージ

府中を代表する音楽イベントが今年も開催されます！運営スタッフ、演者、観客、会場提供者、地元商店会など、みんなに支えられて実施される音楽祭です。ぜひ、お越しください!

府中市のふるさと納税返礼品について

本イベントのグッズ「Tシャツ」「トートバッグ」を紹介します。府中市を象徴する、府中の花「うめ」、府中の鳥「ひばり」、京王線、府中駅、大国魂(おおくにたま)神社、けやき並木とJAZZ バンドが音を奏でるイラストで、まちの魅力が一目でわかるデザインです。

JAZZ in FUCHUと府中市の協働が奏でるハーモニーTシャツ

・提供事業者：JAZZ in FUCHU実行委員会

・サイズ展開：ユニセックス(メンズ) S・M・L・XL・2XL・3XL

・カラーバリエーション：全5色(白地に緑・白地に紫・白地に黒・黒地に金・白地にフルカラー)

・寄附金額：1万円

府中出身・在住のデザイナーJISHAQMEN 杉浦 一志氏が描くデザインのTシャツで、イラストのモチーフは、JAZZと府中市の協働なのだとか!

JAZZ in FUCHUと府中市の協働が奏でるハーモニートートバッグ

・提供事業者：JAZZ in FUCHU実行委員会

・内容：キャンパストート 12オンス Lサイズ(約46.5cm×38.5cm×マチ14cm)

・寄附金額：7,000円

府中出身・在住のデザイナーJISHAQMEN 杉浦 一志氏が描くデザインのトートバックです。生成りカラーのLサイズで、使い勝手も良くオシャレなイラストが目を引く逸品。

今回は東京都府中市のイベント「けやき音楽祭2025 JAZZ in FUCHU」と、返礼品を紹介しました。まちじゅうがさまざまなジャンルの音楽にあふれ、会場によっては寝転がったり、踊ったりと多様な楽しみ方で堪能することができるイベントです。市民の手づくりで運営されているというのも素敵です! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者