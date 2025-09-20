○ ドジャース 6－3 ジャイアンツ ●

＜現地時間9月19日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが同地区4位ジャイアンツに連勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、決勝の52号本塁打を放って勝利に導いた。

ドジャースは今季限りでの現役引退を発表した左腕クレイトン・カーショーが先発登板。満員のスタンディングオベーションを受けながら、公式戦としては最後の本拠地マウンドに上がったが、1番ラモスにいきなり18号先頭打者アーチを被弾。さらに、一死一、二塁とピンチを招いたが、5番フローレスを3球三振、6番シュミットを右直に仕留め、最少失点で立ち上がりを切り抜けた。

2回表にも2四球を与えて走者を溜めたが、先頭弾の1番ラモス、2番アダメスを続けて二飛に打ち取った。打線が同点に追い付いた直後の3回表には、5番フローレスの適時打で2点目を失うも、一死一、二塁と続いたピンチでは7番エンカルナシオンを遊ゴロ併殺打。4回表は先頭打者に安打を許しながらも、後続3人を打ち取って無失点とした。

そして5回表、先頭打者ディバースから通算3045個目の三振を奪ったところで降板となり、デーブ・ロバーツ監督やチームメイトとハグを交わしながらベンチへ。4回1/3、91球を投げて4被安打、4四球、6奪三振、2失点という投球で白星は付かなかったものの、再び本拠地ファンから惜しみない拍手が送られた。

1点を追う5回裏、二死一、二塁という好機で大谷が第3打席を迎えると、先発左腕レイの外角高めフォーシームを左翼ポール際に弾き返して52号逆転3ラン。さらに、2番ムーキー・ベッツが直後の初球を2者連発の20号ソロとし、リードを拡大した。

3点リードの9回表を左腕タナー・スコットが逃げ切り、13年連続となるポストシーズン進出が決定。同日の試合に敗れた2位パドレスとの差を4ゲームに広げ、地区優勝マジックを「4」に減らした。

この試合の大谷は4打数1安打、1本塁打、3打点、1得点、1三振という内容で7試合連続安打、24試合連続出塁をマーク。今季成績を打率.283、52本塁打、98打点、OPS1.013とし、ナショナル・リーグ本塁打部門トップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）まで1本差に迫っている。