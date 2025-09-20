チャンスは一瞬、今こそ「勝つ」に徹した采配を【えのきどいちろうのファ…

終盤で新庄流が逆目に

9/17楽天戦、18ソフトバンク戦をどちらもスコア2対3で失って、ファイターズのリーグ優勝に黄信号が灯った。ソフトバンクはマジック7、ゲーム差は4.5（18日終了時点）と開いた。もちろん僕は長年のF党だから、可能性が1パーセントでもある限り優勝の夢は捨てない。来週はエスコンのシーズン最終戦（とベルーナドームの西武戦）に駆けつける予定だ。今のファイターズは「野球の夢」が詰まったチームだ。中田翔ら主力がチームを離れ、2軍のメンバーがスタメンに名を連ねた。そのヤングファイターズの成長と、他球団で芽が出なかった移籍選手の頑張り、そしてFAで獲得した実力者の奮闘といった要素が加わり、絶妙なバランスの上に成り立っている。ものすごく感情を揺さぶられるチームだ。一発で成功した選手がいない。4番を張ってる郡司裕也でさえ、このチームで「新しい自分」を拾った選手だ。主砲レイエスは「ここで現役引退したい」と語る。皆がやっと見つけた居場所。だからこそ優勝して、その値打ちを天下に示したい。

監督新庄剛志の手腕は明らかだろう。「育てながら勝つ」をこれほど明確に見せてくれた指揮官もいない。僕の知ってる大概の監督さんは、育てたい素材を見つけレギュラーに固定することで自分色のチームを作っていった。それが効率的なのだ。選手は試合に出ることで成長するから、レギュラーになった選手は伸びる。だけど、新庄流は違った。キャストが固定されない「群像劇」なのだ。2軍から上げた選手をいきなりスタメンで使う。活きのいい新人を大事な場面で使う。打線を組み替え、複数ポジションを守らせる。選手らは戸惑いながら対応力を身につけていった。そのおかげで先に述べた郡司裕也のように「新しい自分」を拾った選手がいる。

但しこのシーズン終盤戦、その新庄流が逆目に出てしまったと言わざるを得ない。9/17楽天戦は「2軍から上げて即スタメン」だった細川凌平（2番セカンド、3打数0安打で交代）、9/18ソフトバンク戦は8回リリーフに立って1死しか取れず、被安打2（被本塁打1）、四球2、自責点2、敗戦投手となった古林睿煬。当たり前のことながら、野球の勝敗は誰かひとりのせいではあり得ないから細川、古林の責は問わない。ていうか僕は2人を大いに買っている。今季、鎌ケ谷で応援してきた選手だ。できることならこの終盤戦、首位ソフトバンクを追い上げる「秘密兵器」になってほしかった。

ただそれは願望でありファンタジーだ。シーズン終盤戦、1つの勝敗がチームの命運を左右するとき、ファンタジーはハマればいいが、外れたときは残念なことになる。勝負どころで「育てながら勝つ」は通用しづらいのだ。特に9/18ソフトバンク戦、先発大関友久を早々と降板させ、「損切り」をはかった小久保裕紀監督のリアリズムと、これまで通り「2軍から上げた古林を即、接戦の場面でリリーフに使う」新庄采配のコントラストは鮮やかだった。小久保采配は継投にしろ代打策にしろ、勝負手が早く大胆だった。常に先に動いた。イメージとしては短期決戦の監督術だ。かつて野村克也氏は日本シリーズなど短期決戦の要諦を聞かれて、「シーズン中はガマンが肝心、短期決戦はガマンしてたら終わってしまう」と述べた。シーズン中のガマンは辛抱強く選手を使って成長させるということだ。チームを強くするとき、選手の成長は欠かせない。けれど短期決戦は別の発想が必要だという。勝負手を打っていくことは半ば博打ではあるのだけど、ノムさん流はそこに根拠を求める。

ここから先に求められる采配

繰り返しになるが、僕は9/18ソフトバンク戦の敗戦を古林の責任だとは考えない。1点差逃げ切りなんて危ない橋を渡るより打線は再三のチャンスで打てばよかった。ただ7回北山亘基がつかまり、上原健太が絶妙の火消しを果たした後だ。まだブルペンには田中正義も齋藤友貴哉も残っている。いかにポテンシャルがあるからといって、ケガ明け復帰登板の古林にあの場面を任せるのはどうだったろう。古林は先発した頃から立ち上がりが悪かった。球が抜け、抑えがきかない。四球がらみで初回に失点し、これ大丈夫かなと思うと2回以降は落ち着いた。ソフトバンク戦の8回に見せた姿だ。ファンは当然、「新庄さん、この大事なところでジャスティスやユキヤを信じきれないのか？」とモヤる。まぁ、そういうのは結果論でしかなくて、正義や友貴哉なら絶対抑えられたかというとわからない。わからないが、ノムさん流に言うと「根拠」だ。正義や友貴哉がこれまでやってきたことが「根拠」になって、博打が打てる。

僕は新庄剛志監督の手腕は評価している。ただ「育てながら勝つ」は今じゃないだろうと思う。その育成能力、新しい魅力を見つける目はロングレンジでこそ生きる。レギュラーシーズンも残りわずかだ。この先はCS、日本シリーズと短期決戦の大勝負が待っている。新庄剛志の物語は甲子園に乗り込み阪神タイガーズと日本一を争って完結するのだと思う。ファイターズファンはもちろん、タイガースファンもそれを待望している。そのために発想を変える必要がある。時に非情の「損切り」をする必要がある。「育てながら勝つ」ではなく、「勝つ」だ。強いて言えば「勝つ（ことで育つ）」だ。

まだ監督新庄剛志の勝負師としての評価は立たない。短期決戦は去年のCSだけ、ペナントレースの優勝争いは今シーズンは初めてだ。もしかしたら短期決戦の要諦を新庄剛志は既に口にしているかもしれない。「チャンスは一瞬」だ。それは出場機会を掴んだ選手への金言というだけでなく、監督としての自分にも、チーム全体にも跳ね返る言葉かもしれない。逃がしてはいけない。チャンスは一瞬だ。