元ドイツ代表DFジェローム・ボアテングが、現役を引退することを発表した。

現在37歳のボアテングは、ヘルタ・ベルリンやハンブルガーSV、マンチェスター・シティを経て、2011年夏から2021年夏にかけてバイエルンに在籍。公式戦通算363試合に出場し、2度のチャンピオンズリーグ制覇や9度のブンデスリーガ優勝に貢献した。

2021年夏にリヨン（フランス）にフリーで移籍すると、2024年2月にサレルニターナ（イタリア）に移籍後、2024年7月からLASKリンツ（オーストリア）でプレー。昨季は公式戦14試合に出場したが、今季は開幕から3試合連続ベンチ外となった後に契約解除となっていた。

また、2009年10月にデビューしたドイツ代表としても2018年10月までプレーし、通算76試合に出場。2014年にブラジルで開催されたワールドカップでは全7試合に出場して優勝に大きく貢献していた。

LASKリンツを退団後、フリーとなっていたボアテングは自身の公式インスタグラムを更新し、現役を引退することを明らかにした。

「長年、ビッグクラブや母国のためにプレーしてきた。学び、勝利したり、敗れてきた。サッカーは多くのことを与えてくれた。今、前に進む時が来た。そうしなければならないのではなく、準備ができているからだ」

「すべてに感謝している。チーム、ファン、そして僕を支えてくれた人々。そして、何よりもいつも私を支えてくれた家族と子供たちに感謝している。家族、友人、ファン、その時が来たんだ」

【動画】ボアテングが現役引退を発表