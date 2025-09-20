元NHKでフリージャーナリストの岩田明子氏が19日、東京・阿佐ヶ谷阿佐ヶ谷ロフトAで初のトークライブ『岩田明子のあんまり観に来ないでください』を開催。お笑い芸人の千原せいじをゲストに迎え、自民党総裁選から事件・政治取材の舞台裏まで、約2時間にわたって語り尽くした。

岩田明子氏

「恥ずかしい」アクリルスタンドが完売

「♪イワタ イワタ アキコ アキコ イワタ～～ワタワタ」という男性ボーカルのオリジナル曲にのって登場した岩田氏。観覧客に「もう感無量です。お花も頂いて、いろいろ苦労の多い人生だったけど、幸せだなあと実感しました」と呼びかけ、オープニングからうれしさがあふれ出す。

このイベントを企画したのは、自身が所属するホリプロのマネージャー。サブカル的なイベントが多い阿佐ヶ谷ロフトAという会場の選定も含め、「何を言ってるんだと。“こんなド素人に皆さんにお金払ってもらうなんて100年早いわ!”って怒ったんです」というが、「一生懸命、場所も考えて、オープニングの音楽も作ってくれて頑張ってくれているから、私も頑張ろうと思って、僭越ながら皆さんにお集まりいただいたということです」と経緯を説明した。

オリジナルグッズとして、岩田氏のアクリルスタンドも製作。「アクスタという存在自体、最近知ったんですよ。こんな自分の写真をプラスチックにしちゃって、恥ずかしいですよ(笑)」と謙そんするが、この日用意された20個がイベント中に完売する人気ぶりだ。

自民党に警鐘「政治の岐路になると思いますよ」

第一部は、石破総理の辞任から今まさに戦いがスタートしようとしている自民党総裁選の話題を、一人しゃべりで40分にわたりマシンガントーク。立候補が判明している議員一人ひとりについて、選挙戦の戦略、支援する議員の勢力図、記者会見の印象など、これまでの取材を元に解説した。

現状の情勢分析や、今後の討論会を経ての動きを予測しつつ、最も勝利する可能性が高い候補者にも言及。その上で、「総裁選で一番大事なのは、皆さん(有権者)の声をどこまで反映させた主張ができるのか。それから、今回は終わったらノーサイドにしなきゃいけないと思います。例えば、安倍さんと石破さんが激しく争った2012年の総裁選は、石破さんを幹事長にして二枚看板で選挙を戦ったんですね。激しく戦った相手に惜しげもなく大きいポスト与えるというのが政権の安定につながるというのは定石ですので」とポイントを挙げ、「党が国民に向いているというのが分かるような総裁選じゃなかったら、もうラストですよ。政治の岐路になると思いますよ」と、自民党に警鐘を鳴らした。

政治の表と裏を見続けてきた岩田氏は、これまで出馬の打診を受けたこともあるというが、「自分が(議員に)向いてないのは、一番よ～く分かってるんです。タスキをかけて、手袋してまっすぐ手を挙げて、選挙カーの上で“岩田明子よろしくお願いします! 岩田明子よろしくお願いします!”なんてとても言えない。暑い中走ったら私、疲労骨折しちゃいます。人をウォッチするのは政治家だけじゃなくて、事件記者としておまわりさんのことも、アイドルのこともしていたので好きなんですけど、自分が当事者になるのは苦手ですね」と、政治家への転身は否定した。

ご機嫌な制服トークを千原せいじが制止

第二部には、番組で共演経験のある千原せいじが登場。岩田氏が新聞社の記者が拉致されるのを目撃した話、安倍総理(当時)の携帯番号を変えさせた話、NHKの独特なルール、週刊誌に書かれた事実誤認記事といった話題に、千原が切り込んでいく。

会場からの質問コーナーでは、今注目の政治家から最近の健康法まで、硬軟様々なテーマに回答。「コスプレでセーラー服とブレザーはどちらが自分で似合うと思いましたか?」という質問には、「『呼び出し先生タナカ』という番組でブレザーを着たんですね。こんな年で高校生の格好なんて…と思ってたんですけど、ボタン空けて、リボン緩めて着てみたら“なんだイケてんじゃん”ってなって!」とご機嫌に答えるも、千原に「もういいです!」とシャットダウンされてしまった。

この模様は、ツイキャスプレミアで10月3日までアーカイブ配信(チケット料：3,000円)。『岩田明子のあんまり観に来ないでください』は、今後もゲストを招いてシリーズで開催していく予定だ。