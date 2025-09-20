オリックスは20日、9月26日（金）に大阪・関西万博で開催されるドミニカ共和国パビリオンによるイベントに、同国出身のルイス・ペルドモ選手が出演することになったと発表した。

イベントは「超・つながるホームラン ~オリックス・バファローズと共に、野球を通じてドミニカ共和国を世界につなぐ~」として開催される。当日はペルドモ選手によるトークをはじめ、現地で親しまれているミニゲームを実施予定。ドミニカ共和国パビリオンにも訪問。球団マスコットのバファローブル&ベルも登場し、イベントを盛り上げる。