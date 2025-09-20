大貫妙子「私のやりたいのはこんなことじゃない！」幼少期に一度、ピアノを辞めた“意外な理由”を明かす

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、シンガーソングライターとして活動50周年を迎えた大貫妙子さん。

日本のポップスシーンを長きにわたり彩り続けてきた大貫さん。伝説のバンド、シュガー・ベイブ時代のお話から、今も変わらぬ音楽への向き合い方まで、そのライフストーリーに迫りました。この記事では、幼少期のことなどについて伺ったパートを紹介します。

東京都出身の大貫さん。1973年に山下達郎さん、村松邦男さんらと伝説のバンド「シュガー・ベイブ」を結成。1975年の解散後、1976年にファーストアルバム『GREY SKIES』でデビュー。CM、映画、ゲーム音楽関連などの幅広い作品を手がけています。

近年のシティポップ・ブームで2ndアルバム『SUNSHOWER』が話題となり、2010年代には多くのアルバムがアナログで再リリース。現在までに27枚のオリジナルアルバムをリリースするなど精力的に活動を続けています。7月9日には、最新アルバム『ピーターと仲間たち』をリリースしました。

◆音楽の原体験は母親の影響

唐橋：大貫さんは、幼い頃から音楽に触れていた環境だったんですか？

大貫：そうですね。母がクラシックの音楽が好きで、物心ついた時から家にステレオがあって、クラシックのレコードを何度も何度も聴いていたことを思い出します。それであまりに音楽が好きなので、母が「そんなに好きならピアノを習いなさい」と言って、ピアノを買ってくれたんです。

それで、先生のところに通い始めたんですけど、最初は楽曲を延々と弾くような練習ばかりで「私のやりたいのはこんなことじゃない！」って言って辞めちゃったんですよ（笑）。

唐橋：「同じこと繰り返すのは嫌だ！」みたいな？

大貫：子どもですからね。

唐橋：幼い頃に通い始めたピアノを辞めて、そのあとまた弾き始めたんですね。

大貫：1回辞めましたね。先生には結局つかなくて。その後、中学ではピアノからは離れて、バンドを組んでギターをかき鳴らしていました。高校時代はクラスや学校に同じ趣味の人がいなかったので、他校の男の子たちとバンドを組んでいましたね。

唐橋：他校の子とバンドを組むって、よっぽど音楽が好きだったんですね。

大貫：「なんかやりたい！」っていう気持ちがあったんですかね。楽しかったからじゃないですかね。音楽をやっているときが一番

大貫さんの最新アルバム『ピーターと仲間たち』は絶賛発売中です。

