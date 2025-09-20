数多くの有望選手がしのぎを削るプロ野球。活躍できるのは一握りだけで、将来を期待されつつも、ブレイクできなかったケースは珍しくない。「未完の大器」と評される立場の選手こそ、もどかしさを感じているはずだ。今回は、未完の大器と評されながらも、殻を破り切れていない選手を紹介する。

鵜飼航丞

[caption id="attachment_205348" align="alignnone" width="530"] 中日ドラゴンズの鵜飼航丞（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（中日）

プロ4年目の今季も、一軍では結果を残せていない鵜飼航丞。来季は背水の陣で迎えることになるだろう。

中京大中京高時代から長打力に秀でていた鵜飼は、高校通算56本塁打をマーク。駒澤大でも中心選手として活躍し、ドラフト会議では中日ドラゴンズから2位指名を受けた。

プロ1年目は59試合に出場し、打率.206、4本塁打の成績。粗さが目立っていたが、持ち味の長打力も随所に発揮していた。ただ、プロ2年目は41試合の出場で打率.143、3本塁打に沈んだ。

覚醒が期待されたプロ3年目に至っては、キャリア最少の12試合出場に終わった鵜飼。レギュラー定着からは程遠い状況になっていた。

今季はファームで打率3割近辺を維持しながらも、2年続けて一軍でのホームランがない。鵜飼が苦しんでいる現状は、若手が伸び悩む中日の苦しさを表していると言える。

林晃汰

[caption id="attachment_219096" align="alignnone" width="530"] 広島東洋カープの林晃汰（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：2000年11月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位（広島）

3年続けて苦しんでいる林晃汰も、「未完の大器」と言われながらレギュラー定着に至っていない。

名門・智弁和歌山高で甲子園を経験し、ドラフト3位で広島東洋カープへ入団。プロ1年目からファームで4番を任されるなど、期待度も高い選手だった。

プロ2年目にはファームで9本塁打を放ち、徐々に頭角を現し始めた林。同年に一軍デビューを飾ると、翌2021年には一軍で10本塁打を記録し、将来のクリーンナップ候補と見られていた。

だが、翌2022年はまさかの一軍出場なし。ポジションを明け渡す形になり、魅力だった長打力も影を潜めていた。

今季はファームでの打率は.270近辺を維持している一方、一軍では打率1割台。2本塁打を放っているとはいえ、確実性をより一層高めなければ、レギュラー定着は遠い状況である。

西純矢

[caption id="attachment_208916" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの西純矢（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／98kg

・生年月日：2001年9月13日

・経歴：創志学園高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（阪神）

高校時代の活躍が印象的だっただけに、本領発揮を待ち望まれているのが西純矢だ。

岡山の創志学園高でエースを務め、高校日本代表も経験した西。高校生投手が豊作と言われた中、阪神タイガースからドラフト1位指名を受け、プロ入りを果たした。

ルーキーイヤーはファームで登板を重ね、プロ2年目の2021年には、10代でプロ初登板初勝利。順調な成長曲線を描いていると見られていた。

翌2022年にはキャリア最高の6勝、防御率2.68をマーク。しかし、チームがリーグ優勝・日本一を果たした2023年はコントロールに苦しみ、17試合の登板で5勝2敗、防御率は3.86と悪化した。

さらに昨季は先発登板なしのシーズンを送ると、今季3月に右肘の手術を決断。ファームでの復帰登板を果たせておらず、本人も悔しさを押し殺しているはずだ。

秋広優人

[caption id="attachment_225493" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの秋広優人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：200cm／100kg

・生年月日：2002年9月17日

・経歴：二松学舎大付高

・ドラフト：2020年ドラフト5位（巨人）

トレード直後は印象的なバッティングが見られた秋広優人だが、新天地でもレギュラー奪取を実現できていない。

二松学舎大付高で高校通算23本塁打をマーク。200cmという高身長でも話題を集め、2020年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団した。

入団後から着実に経験を積み、2023年には一軍で活躍。同年は121試合の出場で打率.273、10本塁打の成績を残し、翌年以降のレギュラー定着を誰もが期待したはずだ。

ところが、翌2024年はわずか26試合の出場にとどまり、一軍でのホームランを打てなかった秋広。大きく成績を落とし、今季も開幕から出番が少ない状況だった。

そして今季5月、福岡ソフトバンクホークスへのトレード移籍が発表。6月に移籍後初アーチを飾って活躍を見込まれていたが、7月以降はファーム暮らしが続いている状況だ。

堀田賢慎

[caption id="attachment_198853" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの堀田賢慎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／88kg

・生年月日：2001年5月21日

・経歴：青森山田高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（巨人）

ドラフト1位で入団し、プロ6年目を迎えている堀田賢慎。ファームでの成績は悪くないだけに、後は一軍で結果を出すだけだ。

青森山田高で甲子園出場を果たせなかったが、外れ外れ1位で読売ジャイアンツから指名を受けた堀田。ただ、プロ1年目の4月に右肘内側側副靱帯再建術（通称：トミー・ジョン手術）を受け、同年オフに育成契約へと移行した。

リハビリを乗り越え、2022年にプロ初勝利。とはいえ、同年は8試合の登板で2勝3敗、防御率6.29と苦しみ、翌2023年は勝ち星を挙げられなかった。

昨季は先発とリリーフの両方を経験し、17試合の登板で3勝3敗、防御率2.45と成績が良化。任せられた場面で存在感を放ち続け、今季の本格ブレイクを期待したファンもいただろう。

今季もリリーフ、先発の両方をこなしながら投げ続けていたが、首脳陣の信頼を勝ち取るには至らず。夏場はファームでの失点も増えており、安定感を欠く状態が続いている。

渡部健人

[caption id="attachment_202650" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの渡部健人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／115kg

・生年月日：1998年12月26日

・経歴：日本ウェルネス高 - 桐蔭横浜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（西武）

プロ5年目の今季、もっとも苦しいシーズンを過ごしている渡部健人は、窮地に立たされている一人だ。

日本ウェルネス高から桐蔭横浜大に進学。大学では桁違いのパワーで一発を量産し、ドラフト1位指名につなげた。埼玉西武ライオンズに入団すると、プロ1年目からファームで19本塁打を記録し、打点王を含めた2冠に輝いた。

プロ3年目には一軍で57試合に出場。打率こそ.214と低調だったが、シーズンで6本塁打をマーク。夏場にけがで離脱したものの、確かな存在感を放っていた。

しかし、昨季は一軍で33打数1安打、打率.030と極度の不振に陥った。背番号が8から66に変更となり、崖っぷちのプロ5年目を迎えた。

ただ、今季は一軍出場を果たせておらず、さらにファームでの打率も1割台。ドラフト1位で入団しているだけに、このまま終わっていいはずがない。

【了】