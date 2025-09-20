DeNAは20日、森唯斗投手が今季限りで現役引退すると発表した。

森は13年ドラフト2位でソフトバンクに入団し、1年目の14年から7年連続50試合以上に登板。18年には最多セーブのタイトルを獲得するなど、長年ホークスのブルペンを支えた。21年以降は登板数が減少し、昨季からDeNAでプレー。今季はここまで1試合の登板にとどまっていた。

通算成績は485試合に登板して、27勝30敗106ホールド127セーブ、防御率3.21。