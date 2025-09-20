歌手の矢沢永吉が、27日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)に初出演する。

矢沢永吉

ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着し、そのままステージへ上がるという矢沢。ライブ現場の裏側にカメラが密着する。

MCの有働由美子・松下洸平との対談では、6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢が、キャロル解散の時の本音を語る。さらに、思い描く未来へのビジョンとは。

8月に行われた大型音楽フェス『CANNONBALL』での出張トークでは、プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIが地上波で初トーク。普段は互いに音楽の話をしないと言うボーカルTAKUYA∞とSKY-HIが、お互いの好きな楽曲を発表する。

WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTも、地上波で初トーク。2組が語る一番のフェスソングとは。

ほかにも、マカロニえんぴつ×緑黄色社会の合同トークが放送される。

『CANNONBALL』のパフォーマンスは、矢沢永吉、UVERworld、SKY-HI、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、WANIMA、BE:FIRST、SixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys、indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンドが放送される。

