フリーアナウンサーの宮根誠司が、24日に東京・後楽園ホールで開催されるプロレス団体・DRAGONGATEの大会『THE GATE OF MIYANE 2025』をプロデュースし、すべてのカードを考案した。この大会の模様が、同日(18:15～)にGAORA SPORTSで生中継される。

宮根がDRAGONGATEの大会をプロデュースをするのは2回目。DRAGONGATEのベテランレスラー、ドン・フジイ選手と親交が深いこともあり、昨年8月にはDRAGONAGTEの本拠地・神戸で第1弾が開催された。

第2弾となる今回の舞台は、闘いの聖地・後楽園ホール。第1弾大会から続く、DRAGONGATEのシュン・スカイウォーカー選手と、宮根による遺恨が再燃し、“シュン・スカイウォーカーを倒す”という目的から今大会の開催が実現した。

そのシュン・スカイウォーカー選手はメインイベントに出場決定。宮根が用意する謎のレスラー X(エックス)とタッグを組み、DRAGONAGTEの全知全能レスラー・YAMATO選手、そして様々なリングで活躍する“プロレス王”こと鈴木みのる選手組と対戦する。シュン選手のパートナー・Xの正体は、大会当日に発表される。

この一戦について宮根は「あのYAMATO選手と鈴木みのる選手が組んだら強い。(Xについては)あの大物レスラーがDRAGONAGTEのマットに上がります。これは、私も関わりたくない、かなりハードなゴツゴツとした恐い試合になると誓います」とコメントした。

今大会で開催される対戦カードは、宮根が考えた“DRAGONGATEファンが観たい夢のカード”。DRAGONAGTEファン大注目の組み合わせはもちろん、鈴木みのる選手のほかに、他団体からは男色ディーノ選手(DDTプロレスリング)、MAO選手(DDTプロレスリング)、安齊勇馬選手(全日本プロレス)が参戦決定している。

これについて、宮根は「DRAGONGATEファンが観たいカードを組んで、中継では放送席でもおしゃべりをしたいと思っておりますので、ぜひご覧ください。そして何より、あの宿敵 シュン・スカイウォーカーをぶっ潰します!」と語る。一方のシュン・スカイウォーカー選手は「宮根誠司。お前が何を企もうが、最後に笑うのはこのシュン・スカイウォーカーだ。最後に泣くのは宮根誠司だ」とすでに火花を散らしている。

全対戦カードは、以下の通り。

【第1試合：タッグマッチ】

フラミータ＆JACKY KAMEI vs ルイス・マンテ＆田中良弥

【第2試合：8人タッグマッチ】

ウルティモ・ドラゴン＆ワシティモ・ドラゴン＆ススティモ・ドラゴン＆ウルティモ・マシーン vs Kzy＆Ben-K＆Kagetora＆他花師

【第3試合：6人タッグマッチ】

男色ディーノ(DDT)＆おかまさあき＆ドン・フジ子 vs KAI＆B×Bハルク＆豹

【第4試合：タッグマッチ】

箕浦康太＆Riiita vs ジェイソン・リー＆望月ジュニア

【第5試合：タッグマッチ】

安齊勇馬(全日本プロレス)＆帆希 vs 菊田円＆加藤良輝

【第6試合：タッグマッチ】

吉岡勇紀＆MAO (DDT) vs ドラゴン・キッド＆ドラゴン・ダイヤ

【第7試合：スぺシャルタッグマッチ】

シュン・スカイウォーカー＆X vs 鈴木みのる＆YAMATO

(実況：市川勝也／放送席ゲスト：宮根誠司)