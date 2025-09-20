ラ・リーガ第5節が19日に行われ、ベティスとレアル・ソシエダが対戦した。

レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が2試合ぶりに先発出場した一戦は、7分にクチョ・エルナンデスのゴールでベティスが先制したが、直後の13分にブライス・メンデスが左足で同点弾を決めてレアル・ソシエダが追いつくことに成功した。

それでも、後半に入り、49分にGKアレックス・レミロがクロスを弾き切れず、最終的にはオウンゴールでベティスが再びリードを手にすると、69分にはパブロ・フォルナルスがダメ押しゴールを決めて、3－1でベティスが勝利を収めた。

この結果、ベティスが今季2勝目となる4試合ぶりの白星を手にした一方で、レアル・ソシエダは3連敗で、開幕から5試合未勝利（2分け3敗）となっている。なお、久保は66分までプレーした。

次節、ベティスは24日に行われるヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節のノッティンガム・フォレスト戦後、28日にホームでオサスナと激突。レアル・ソシエダは24日にホームでマジョルカと対戦する。

【スコア】

ベティス 3－1 レアル・ソシエダ

【得点者】

1－0 7分 クチョ・エルナンデス（ベティス）

1－1 13分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）

2－1 49分 オウンゴール（アレックス・レミロ／ベティス）

3－1 69分 パブロ・フォルナルス（ベティス）

【ハイライト動画】ベティスvsレアル・ソシエダ