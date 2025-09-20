大貫妙子 葉山の自宅が“ジャングル”に!?「みんな植木屋さんに頼むので順番待ちになっちゃって…」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、シンガーソングライターとして活動50周年を迎えた大貫妙子さん。

日本のポップスシーンを長きにわたり彩り続けてきた大貫さん。伝説のバンド、シュガー・ベイブ時代のお話から、今も変わらぬ音楽への向き合い方まで、そのライフストーリーに迫りました。この記事では、朝の過ごし方などについて伺ったパートを紹介します。

東京都出身の大貫さん。1973年に山下達郎さん、村松邦男さんらと伝説のバンド「シュガー・ベイブ」を結成。1975年の解散後、1976年にファーストアルバム『GREY SKIES』でデビュー。CM、映画、ゲーム音楽関連などの幅広い作品を手がけています。

近年のシティポップ・ブームで2ndアルバム『SUNSHOWER』が話題となり、2010年代には多くのアルバムがアナログで再リリース。現在までに27枚のオリジナルアルバムをリリースするなど精力的に活動を続けています。7月9日には、最新アルバム『ピーターと仲間たち』をリリースしました。

◆起床後のルーティンは？

唐橋：この番組は土曜日の朝9時からの放送なのですが、お休みの朝など、どのような過ごし方をされていますか？

大貫：そうですね。年齢にもよるものかもしれませんが、もうあまり遅くまで寝ていることはないですね。朝7時ぐらいには起きて、まずカーテンを開ける。

唐橋：今、葉山（神奈川県）に住まれているんですよね？（海や山が近くにあるので）素敵な景色だと想像します。

大貫：そうですね。うちの前は庭があって。その向こうに、森まではいかないんですけど木立があるので緑が満載。桜の木とか紫陽花（あじさい）などもあるのですが、（草木が活発に成長するシーズンは）植木屋さんを呼ばないといけないのですが、結構忙しかったりして、ジャングルのようになってしまったり。

唐橋：お手入れしないといけないんですね。

大貫：そういう時期は、みんな植木屋さんに頼むので順番待ちになっちゃって、出遅れるともうジャングルですね。

大貫さんの最新アルバム『ピーターと仲間たち』は絶賛発売中です。

＊

