-
OUT
9番 緒方 理貢 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
7番 川瀬 晃 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 中川 圭太 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
オ3-2ソ
5番 若月 健矢 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-2 ソ
-
OUT
4番 西野 真弘 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 森 友哉 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
2番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 中村 晃 ショートフライ 2アウト
-
OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 1アウト
-
OUT
1番 西川 龍馬 ショートフライ 3アウト
-
OUT
9番 廣岡 大志 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 大里 昂生 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 緒方 理貢 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 ライトフライ 1アウト
-
OUT
7番 宗 佑磨 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
6番 中川 圭太 ファーストフライ 2アウト
-
OUT
5番 若月 健矢 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
4番 西野 真弘 セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
オ0-2ソ
6番 牧原 大成 ライトヒット ソフトバンク得点！ オ 0-2 ソ ランナー：1、3塁
-
OUT
5番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 中村 晃 ファーストファウルフライ 1アウト
-
OUT
オ0-1ソ
3番 近藤 健介 ライトヒット ソフトバンク得点！ オ 0-1 ソ ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
1番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
2番 太田 椋 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 西川 龍馬 ショートフライ 1アウト