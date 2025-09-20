「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.09.20 14:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 3 0 3 4 0
ソフトバンク 2 0 0 0 2 5 0
  • OUT

    9番 緒方 理貢 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 川瀬 晃 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    オ3-2ソ

    5番 若月 健矢 ライトホームラン オリックス得点！ オ 3-2 ソ

  • OUT

    4番 西野 真弘 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 森 友哉 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 中村 晃 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    9番 廣岡 大志 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 大里 昂生 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 緒方 理貢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 宗 佑磨 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    5番 若月 健矢 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    4番 西野 真弘 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    オ0-2ソ

    6番 牧原 大成 ライトヒット ソフトバンク得点！ オ 0-2 ソ ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 中村 晃 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    オ0-1ソ

    3番 近藤 健介 ライトヒット ソフトバンク得点！ オ 0-1 ソ ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森 友哉 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 ショートフライ 1アウト