「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.09.20 14:00 楽天モバイルパーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 1 0 3 0
楽天 0 0 2 2 6 0
  • OUT

    西1-2楽

    6番 山村 崇嘉 ライトホームラン 西武得点！ 西 1-2 楽

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 宗山 塁 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    西0-2楽

    4番 Ｌ・ボイト レフトヒット 楽天得点！ 西 0-2 楽 ランナー：1、2塁

  • OUT

    西0-1楽

    3番 黒川 史陽 ライトヒット 楽天得点！ 西 0-1 楽 ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 太田 光 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 武藤 敦貴 ファーストライナー 1アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・セデーニョ デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 外崎 修汰 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 西川 愛也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 古賀 悠斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｏ・ゴンザレス セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 宗山 塁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 平沼 翔太 サードフライ 2アウト

  • OUT

    6番 山村 崇嘉 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 黒川 史陽 セカンドライナー 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 外崎 修汰 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 愛也 見逃し三振 1アウト