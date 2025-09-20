「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
西1-2楽
6番 山村 崇嘉 ライトホームラン 西武得点！ 西 1-2 楽
6番 浅村 栄斗 ライトフライ 3アウト
5番 宗山 塁 センターヒット ランナー：1、2、3塁
西0-2楽
4番 Ｌ・ボイト レフトヒット 楽天得点！ 西 0-2 楽 ランナー：1、2塁
西0-1楽
3番 黒川 史陽 ライトヒット 楽天得点！ 西 0-1 楽 ランナー：1、3塁
2番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
9番 太田 光 フォアボール ランナー：1塁
8番 武藤 敦貴 ファーストライナー 1アウト
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 3アウト
4番 Ｌ・セデーニョ デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
3番 外崎 修汰 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
1番 西川 愛也 空振り三振 1アウト
-
9番 古賀 悠斗 センターヒット ランナー：1塁
-
7番 Ｏ・ゴンザレス セカンドフライ 3アウト
-
6番 浅村 栄斗 セカンドゴロ 2アウト
-
5番 宗山 塁 空振り三振 1アウト
-
8番 元山 飛優 空振り三振 3アウト
-
7番 平沼 翔太 サードフライ 2アウト
-
6番 山村 崇嘉 レフトフライ 1アウト
-
4番 Ｌ・ボイト ショートゴロ 3アウト
-
3番 黒川 史陽 セカンドライナー 2アウト ランナー：1塁
-
2番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁
-
5番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト
-
4番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 2アウト
-
3番 外崎 修汰 センターヒット ランナー：1、3塁
-
2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1塁
-
1番 西川 愛也 見逃し三振 1アウト