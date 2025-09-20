「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
6番 野村 佑希 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1塁ランナー清宮 幸太郎 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
ロ0-3日
5番 清宮 幸太郎 ライトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-3 日 ランナー：1塁
-
OUT
4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1塁ランナー水谷 瞬 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
3番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 サードゴロ 3アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 ファーストライナー 2アウト
-
OUT
9番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｆ・レイエス ショートライナー 3アウト
-
OUT
ロ0-2日
1番 万波 中正 フォアボール 日本ハム得点！ ロ 0-2 日 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
9番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
8番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 石井 一成 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 野村 佑希 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 友杉 篤輝 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 上田 希由翔 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
5番 清宮 幸太郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
-
OUT
ロ0-1日
3番 水谷 瞬 ライトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-1 日 ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 万波 中正 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
5番 寺地 隆成 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
4番 山本 大斗 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 センターフライ 1アウト