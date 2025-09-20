「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.09.20 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 2 0
日本ハム 1 1 1 3 6 0

  • OUT

    6番 野村 佑希 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー清宮 幸太郎 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    ロ0-3日

    5番 清宮 幸太郎 ライトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-3 日 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー水谷 瞬 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 水谷 瞬 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 髙部 瑛斗 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    9番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｆ・レイエス ショートライナー 3アウト

  • OUT

    ロ0-2日

    1番 万波 中正 フォアボール 日本ハム得点！ ロ 0-2 日 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 伏見 寅威 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 石井 一成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 野村 佑希 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 友杉 篤輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 上田 希由翔 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 清宮 幸太郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ロ0-1日

    3番 水谷 瞬 ライトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-1 日 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1番 万波 中正 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 寺地 隆成 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 山本 大斗 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 髙部 瑛斗 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 センターフライ 1アウト