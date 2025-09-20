「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
Ｄ1-0阪
5番 山本 祐大 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 阪 ランナー：2塁
1塁ランナー桑原 将志 盗塁成功 ランナー：2塁
4番 Ｔ・オースティン センターフライ 2アウト
3番 筒香 嘉智 ピッチャーフライ 1アウト
2番 桑原 将志 ライトヒット ランナー：1塁
3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト
2番 中野 拓夢 ショートゴロ 2アウト
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
1番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト
9番 竹田 祐 スリーバント失敗 2アウト
8番 加藤 響 レフトヒット ランナー：1塁
7番 石上 泰輝 セカンドゴロ 1アウト
9番 髙橋 遥人 サードゴロ 3アウト
1塁ランナー髙寺 望夢 盗塁成功 ランナー：2、3塁
8番 梅野 隆太郎 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
7番 小幡 竜平 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
6番 髙寺 望夢 ファーストヒット ランナー：1、2塁
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
6番 度会 隆輝 セカンドダブルプレイ 3アウト
5番 山本 祐大 空振り三振 1アウト
4番 Ｔ・オースティン フォアボール ランナー：1塁
4番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト
3番 森下 翔太 ライトヒット ランナー：1塁
2番 中野 拓夢 見逃し三振 2アウト
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
2番 桑原 将志 ショートゴロ 2アウト
1番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト