2025.09.20 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 0 0 0 2 1
中日 0 0 2 0 2 3 0
  • OUT

    7番 中村 悠平 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 加藤 匠馬 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 Ｃ・ロドリゲス 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 北村 恵吾 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・ボスラー 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    ヤ0-2中

    サード 北村 恵吾が悪送球 中日得点！ ヤ 0-2 中 ランナー：2塁

  • OUT

    ヤ0-0中

    4番 細川 成也 サードエラー ランナー：2塁

  • OUT

    3番 上林 誠知 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 福永 裕基 セカンドヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 並木 秀尊 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 小川 泰弘 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 加藤 匠馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 Ｃ・ロドリゲス サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 板山 祐太郎 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    8番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 中村 悠平 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 赤羽 由紘 ファーストダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    5番 北村 恵吾 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｊ・ボスラー レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 上林 誠知 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    2番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：サード 村上 宗隆 に代わって 5番 北村 恵吾

  • OUT

    守備交代：ライト 北村 恵吾 に代わって 1番 並木 秀尊

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岡田 俊哉 に代わって 9番 髙橋 宏斗

  • OUT

    1番 村上 宗隆 見逃し三振 1アウト