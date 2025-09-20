「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
OUT
7番 中村 悠平 ショートゴロ 2アウト
OUT
6番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト
OUT
8番 加藤 匠馬 センターフライ 3アウト
OUT
7番 Ｃ・ロドリゲス 空振り三振 2アウト
OUT
6番 板山 祐太郎 ファーストゴロ 1アウト
OUT
5番 北村 恵吾 見逃し三振 3アウト
OUT
4番 Ｊ・オスナ 空振り三振 2アウト
OUT
3番 内山 壮真 サードゴロ 1アウト
OUT
5番 Ｊ・ボスラー 見逃し三振 3アウト
OUT
ヤ0-2中
サード 北村 恵吾が悪送球 中日得点！ ヤ 0-2 中 ランナー：2塁
OUT
ヤ0-0中
4番 細川 成也 サードエラー ランナー：2塁
OUT
3番 上林 誠知 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
OUT
2番 福永 裕基 セカンドヒット ランナー：1、2塁
OUT
1番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁
OUT
9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 1アウト
OUT
2番 長岡 秀樹 ショートゴロ 3アウト
OUT
1番 並木 秀尊 空振り三振 2アウト
OUT
9番 小川 泰弘 セカンドゴロ 1アウト
OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 3アウト
OUT
7番 Ｃ・ロドリゲス サードゴロ 2アウト
OUT
6番 板山 祐太郎 キャッチャーファウルフライ 1アウト
OUT
8番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト
OUT
7番 中村 悠平 ライトヒット ランナー：1塁
OUT
6番 赤羽 由紘 ファーストダブルプレイ 2アウト
OUT
5番 北村 恵吾 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
5番 Ｊ・ボスラー レフトフライ 3アウト
OUT
4番 細川 成也 ライトフライ 2アウト
OUT
3番 上林 誠知 セカンドライナー 1アウト
OUT
2番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、2塁
OUT
1番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：サード 村上 宗隆 に代わって 5番 北村 恵吾
OUT
守備交代：ライト 北村 恵吾 に代わって 1番 並木 秀尊
OUT
4番 Ｊ・オスナ 見逃し三振 3アウト
OUT
3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1塁
OUT
2番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 岡田 俊哉 に代わって 9番 髙橋 宏斗
OUT
1番 村上 宗隆 見逃し三振 1アウト