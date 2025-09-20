「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.09.20 14:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 1 0 1 3 0
巨人 0 1 0 2 3 5 0

  • OUT

    9番 横川 凱 空振り三振 3アウト

  • OUT

    広1-3巨

    8番 浦田 俊輔 センターヒット 巨人得点！ 広 1-3 巨 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    広1-2巨

    7番 リチャード デッドボール 巨人得点！ 広 1-2 巨 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 中山 礼都 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 岸田 行倫 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 岡本 和真 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ ショートライナー 3アウト

  • OUT

    4番 末包 昇大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー小園 海斗 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    広1-1巨

    1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 広 1-1 巨

  • OUT

    1番 丸 佳浩 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 横川 凱 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 森 翔平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 リチャード 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 中山 礼都 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 岸田 行倫 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    広0-1巨

    4番 岡本 和真 レフトホームラン 巨人得点！ 広 0-1 巨

  • OUT

    6番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 末包 昇大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 丸 佳浩 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト