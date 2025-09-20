巨人 vs 広島 2025年9月20日の試合速報







1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 広島 広 0 0 0 1 0 1 3 0 巨人 巨 0 1 0 2 3 5 0 5回表 広島の攻撃 4回裏 巨人の攻撃 OUT 9番 横川 凱 空振り三振 3アウト

OUT 広1-3巨 8番 浦田 俊輔 センターヒット 巨人得点！ 広 1-3 巨 ランナー：1、2、3塁

OUT 広1-2巨 7番 リチャード デッドボール 巨人得点！ 広 1-2 巨 ランナー：1、2、3塁

OUT 6番 中山 礼都 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

OUT 5番 岸田 行倫 センターフライ 2アウト

OUT 4番 岡本 和真 センターフライ 1アウト

OUT 3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁 4回表 広島の攻撃 OUT 5番 Ｅ・モンテロ ショートライナー 3アウト

OUT 4番 末包 昇大 空振り三振 2アウト

OUT 1塁ランナー小園 海斗 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 3番 小園 海斗 センターヒット ランナー：1塁

OUT 2番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト

OUT 広1-1巨 1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 広 1-1 巨 3回裏 巨人の攻撃 OUT 1番 丸 佳浩 空振り三振 3アウト

OUT 9番 横川 凱 ファーストゴロ 2アウト

OUT 8番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト 3回表 広島の攻撃 OUT 9番 森 翔平 空振り三振 3アウト

OUT 8番 石原 貴規 レフトフライ 2アウト

OUT 7番 佐々木 泰 ライトフライ 1アウト 2回裏 巨人の攻撃 OUT 7番 リチャード 空振り三振 3アウト

OUT 6番 中山 礼都 空振り三振 2アウト

OUT 5番 岸田 行倫 サードゴロ 1アウト

OUT 広0-1巨 4番 岡本 和真 レフトホームラン 巨人得点！ 広 0-1 巨 2回表 広島の攻撃 OUT 6番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト

OUT 5番 Ｅ・モンテロ ファーストゴロ 2アウト

OUT 4番 末包 昇大 ライトフライ 1アウト 1回裏 巨人の攻撃 OUT 3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト

OUT 2番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 2アウト

OUT 1番 丸 佳浩 ライトフライ 1アウト 1回表 広島の攻撃 OUT 3番 小園 海斗 ファーストダブルプレイ 3アウト

OUT 2番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁

OUT 1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト







