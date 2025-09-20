「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
9番 横川 凱 空振り三振 3アウト
-
OUT
広1-3巨
8番 浦田 俊輔 センターヒット 巨人得点！ 広 1-3 巨 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
広1-2巨
7番 リチャード デッドボール 巨人得点！ 広 1-2 巨 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
6番 中山 礼都 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
-
OUT
5番 岸田 行倫 センターフライ 2アウト
-
OUT
4番 岡本 和真 センターフライ 1アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 Ｅ・モンテロ ショートライナー 3アウト
-
OUT
4番 末包 昇大 空振り三振 2アウト
-
OUT
1塁ランナー小園 海斗 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
3番 小園 海斗 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 Ｓ・ファビアン ショートゴロ 1アウト
-
OUT
広1-1巨
1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 広 1-1 巨
-
OUT
1番 丸 佳浩 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 横川 凱 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
8番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
9番 森 翔平 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 石原 貴規 レフトフライ 2アウト
-
OUT
7番 佐々木 泰 ライトフライ 1アウト
-
OUT
7番 リチャード 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 中山 礼都 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 岸田 行倫 サードゴロ 1アウト
-
OUT
広0-1巨
4番 岡本 和真 レフトホームラン 巨人得点！ 広 0-1 巨
-
OUT
6番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 Ｅ・モンテロ ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
4番 末包 昇大 ライトフライ 1アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
1番 丸 佳浩 ライトフライ 1アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 ファーストダブルプレイ 3アウト
-
OUT
2番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中村 奨成 サードゴロ 1アウト