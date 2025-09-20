モナコを率いるアドルフ・ヒュッター監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のクラブ・ブルッヘ戦の敗戦を受けコメントを残した。18日、同クラブの公式サイトが指揮官の発言を伝えている。

日本代表MF南野拓実が所属するモナコは、昨シーズンに続き2年連続でCLに参戦。今シーズンはリーグ・アン第2節のリール戦で敗戦を喫したものの、その後のストラスブール戦、オセール戦を僅差で制し、CL初戦クラブ・ブルッヘとの試合に臨んだ。しかし、敵地での試合は1－4の敗戦に終わっている。

試合を振り返ったヒュッター監督は、「これは単なる敗北ではなく、大きな敗北だ。勝利にふさわしかったクラブ・ブルッヘに祝福をしたい。今夜の我々はCLのレベルには達しておらず、敗北を喫した。序盤のPK失敗で試合の流れが変わったかもしれないが、組織力は十分ではなかった」とコメントした。

敵地での一戦の前には飛行機トラブルが発生し、試合当日の朝の移動を強いられることになったモナコのメンバー。指揮官は「準備は理想的ではなかったが、言い訳にはならない。選手は自宅で寝ることができたし、先週末のオセール戦も到着後、数時間で試合に臨んだ。もちろんこの2試合を比較することはできないが、サッカーではそういうこともある」と語っている。

また今後の試合に向けては、「次の試合は3日後なので、あまり時間はない。現状、ベストコンディションとは言えないので考慮しなければならない。それでも、スタッフとともに徹底的に分析し、できるだけ早く立ち直る必要がある」とし、現地時間21日に行われるメス戦での挽回を誓った。

【動画】南野のアシストも、CL初戦は敗北



