アーセナルのミケル・アルテタ監督が、マンチェスター・シティ戦に向けて、出場が危ぶまれる主力選手の状態に言及した。19日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が同指揮官のコメントを伝えている。

今シーズンのアーセナルは、第3節リヴァプール戦で敗れたものの、その他の試合では完封勝利を収め、現在プレミアリーグ2位につけている。そして今節は21日に本拠地『エミレーツ・スタジアム』でマンチェスター・シティとのビッグマッチを控えている。

その試合に向けた会見に出席したアルテタ監督が、主力選手のコンディションに言及。イングランド代表DFベン・ホワイト、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーア、イングランド代表FWブカヨ・サカの出場可否について「出場のチャンスがあるか判断するのは、明日のトレーニング後になるだろう。今はまだ何も決まっていない」とコメント。さらに「明日には彼らが合流できるか詳しい発表がされる予定だ」とも続け、マンチェスター・シティ戦で復帰できる可能性があるようだ。

B・ホワイトはプレミアリーグ開幕節でスタメン出場を果たしたものの、その後の出場はなく、サカは第2節のリーズ戦で負傷。キャプテンを務めるウーデゴーアは、第4節ノッティンガム・フォレスト戦で肩を再負傷し、前半での交代を余儀なくされていた。

また、第3節リヴァプール戦の試合前に足を痛めていたフランス代表DFウィリアン・サリバについては、「彼がケガを抱えているが、復帰に向けて努力している。彼も明日の判断になる」とコメントを残している。

アーセナル対マンチェスター・シティの一戦は、日本時間22日0時30分キックオフ予定だ。