「本当の意味での大人のファンタジー」　高山広、客に「思い出の料理」を提供するバーテンダー兼料理人役　ドラマ『介護スナックベルサイユ』

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)に出演する高山広のコメントが公開された。
ベルサイユのバーテンダー兼料理人
高山広が演じるのは、ベルサイユのバーテンダー兼料理人・石井英次役。管理栄養士の資格も持ち、客に「思い出の料理」を提供する。京都の料亭から街中華まで多彩な店で働いた経験を持ち、かなりの料理の腕前。
高山広コメント
本当の意味での大人のファンタジーというのに相応しい作品だと思っています。毎回2人の客のエピソードが紹介されますが、その一つ一つが非常に味わい深いエピソードに仕上がっています。時に「エッ!?」となるようなこともあれば、しみじみと涙することもあり、人生の悲喜こもごもが凝縮されたドラマになっていますので、ぜひご覧いただきたいです。英次は、人生の最後になると思われる食事を提供する立場ですので、毎回真心込めてお出しするということに徹したいと思っております。皆さんも味わっていただければ嬉しいです。
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。