東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)に出演する高山広のコメントが公開された。

  • 高山広

    高山広

ベルサイユのバーテンダー兼料理人

高山広が演じるのは、ベルサイユのバーテンダー兼料理人・石井英次役。管理栄養士の資格も持ち、客に「思い出の料理」を提供する。京都の料亭から街中華まで多彩な店で働いた経験を持ち、かなりの料理の腕前。

高山広コメント

本当の意味での大人のファンタジーというのに相応しい作品だと思っています。毎回2人の客のエピソードが紹介されますが、その一つ一つが非常に味わい深いエピソードに仕上がっています。時に「エッ!?」となるようなこともあれば、しみじみと涙することもあり、人生の悲喜こもごもが凝縮されたドラマになっていますので、ぜひご覧いただきたいです。英次は、人生の最後になると思われる食事を提供する立場ですので、毎回真心込めてお出しするということに徹したいと思っております。皆さんも味わっていただければ嬉しいです。

(C)東海テレビ

【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。

「本当の意味での大人のファンタジー」　高山広、客に「思い出の料理」を提供するバーテンダー兼料理人役　ドラマ『介護スナックベルサイユ』
昼は老人ホームで働く新米ホステス役　森日菜美、『介護スナックベルサイユ』出演決定「新たな気づきのきっかけになったら」
笛木優子、昼は看護師として働く介護スナックのチーママ役「心が温かくなる作品なのでぜひご覧下さい」
木村了、兄が「その職に就いたので…」　『介護スナックベルサイユ』出演コメント
「その生き様も表現できたら」　杏花、介護士の資格を持つホステス役　ドラマ『介護スナックベルサイユ』
『あんぱん』今田美桜、河合優実＆原菜乃華から刺激　印象深いシーンも明かす「本当に姉妹でいられているんだなと…」
『世界陸上』日本選手の活躍＆世界トップレベルの競技で高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
『マイ・ユース』FODアジアドラマ部門歴代視聴数1位に　第1話緊急無料配信
藤木直人、倉科カナと自分が“似ている”と思った部分「僕は…」
櫻井翔『放送局占拠』撮了　友達の子どもの反応に「やっててよかったなぁ」
及川光博、手越祐也に“座長”の役割期待「彼の心のバッテリーは常にフルなので」
『あんぱん』特別編放送決定　健太郎・メイコ・いせたくやら主人公のスピンオフドラマと座談会
関連画像をもっと見る