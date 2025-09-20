元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で16日に公開された動画に出演。巨人時代の中田翔と坂本勇人の関係性について語った。

巨人時代の中田翔と坂本勇人の関係性

中田についてトークするなかで、スタッフから「日ハムからジャイアンツに来たときに、(日ハムでは)年齢が上の人がいるってあまりなかったんですか?」と質問され、元木氏は「なかったね。翔の(来た)とき、日ハムで上のほうだったから、先輩がいるって環境があまりなかったし、いても、チームをまとめるって感じの人がいなかったんじゃないかなって思う」と振り返る。

さらに、元木氏は「でも、ジャイアンツに来て、絶対的な坂本勇人っていうのがいたから。そこは意識してたよね。(同級生の選手たちがいて)一つか二つ上に勇人がいるわけでしょ? あれだけの実績をあげている選手だから、(ジャイアンツに)入ってきても、後輩たちの勇人を見る目は違う」と当時を回想。

そして、「『ちゃんと坂本さんを立てなきゃ』っていうのもあったと思う。だから、勇人とも仲がいいし、勇人も『翔、翔』っていつも声をかけたりしてたから、そういう環境も翔にとっては良かったんじゃない?」と自身の印象を語っていた。