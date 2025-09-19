連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶの夫・柳井嵩を演じた北村匠海にインタビュー。嵩の親友・辛島健太郎役の高橋文哉との初共演の感想を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

北村は高橋とスタイリストが一緒で、そのスタイリストから高橋とは「タイプが違うかな」と言われ、俳優仲間からも「文哉くんは輝きすぎているから、匠海にはまぶしすぎると思う」と言われていたそうで、実際に本作で初対面した時に「まぶしいな」と感じたと明かす。

だが、「ある時を境に懐いてくれた」と親しい関係に。北村がボーカル＆ギターを務めるDISH//のライブを高橋が見たことがきっかけで、距離が縮まったという。

「スタイリストさんを通じて、ライブの感想について長文のメッセージをいただいて、その思いにちゃんと応えなければというところから、徐々に会話が増え始め、今では本当に良き友達を持ったなと」

高橋に影響を受けて芽生えた思いも明かす。

「文哉くんもきっとこの先、色々な作品を背負うことがどんどん増えてくる役者。それぐらい魅力があって、お芝居も素敵で、バランス感覚もあり、技術もある。だからこそ、彼が何か迷った時に立ち返れる存在の役者でいようという、一個の指標を彼が示してくれました。文哉くんにとって不甲斐ない先輩ではいたくないなと。それぐらいすごくいい関係を築けました」

そして、高橋演じる健太郎について、「心から親友と言える存在を健ちゃんが常に作り出してくれていた」と語る。

「嵩がポツポツとしゃべる中で、軽いですけど、ものすごく温かいリズムでしゃべってくれて。戦争の時も、健ちゃんという存在がいなければ、嵩はもしかしたらとっくに死んでいたかもしれないぐらい、常に心を和らげてくれるし、たまには友人として活を入れてくれる。そんな健ちゃんがへこたれている時は、人生は喜ばせごっこという言葉通りに嵩も助けようという思いになりますし、のぶちゃん同様、嵩の人生を彩ってくれたかけがえのない1人だなと。それが文哉くんで本当によかったなと思いました」

物語も終盤となり、キャスト陣は老けメイクで出演しているが、北村は「(高橋は)老けメイクが一番ハマっている。原(菜乃華)さんと文哉くんは見事に老けている。あの2人が素敵でしたね」と辛島夫婦役の高橋と原を称賛していた。

