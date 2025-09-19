大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日時点で、山本由伸投手がチーム最多の11勝をマークしている。立派な成績であることは確かだが、打線がここまで好投に応えられていない点は問題視されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ヤマモトは打線の援護不足に悩まされ続けている。クレイトン・カーショー投手はヤマモトより先発登板が8試合少なく、クオリティスタート（QS）も9試合少なく、防御率は3.53だ。勝利数はカーショーが10勝2敗、ヤマモトが11勝8敗。ドジャース打線はカーショーには応えているが、ヤマモトには応えていない」と指摘。

続けて、「ヤマモトはドジャースの紛れもないエースであり、球団はポストシーズンではあらゆる機会で彼をマウンドに立たせたいと考えている。しかし、この傾向が続けば、ポストシーズンへの望みにとって壊滅的な結果をもたらす可能性がある」と懸念を示している。

山本はレギュラーシーズンの残り試合はもちろん、ポストシーズンでもエースとしてフル回転することが見込まれる。野手陣は今後の試合では、今までの借りを返すような援護を山本に与えることはできるだろうか。

