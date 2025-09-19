レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない福岡ソフトバンクホークスの選手を紹介したい。

カーター・スチュワート・ジュニア

・投打：右投右打

・身長／体重：198cm／101kg

・生年月日：1999年11月2日

・経歴：イースタンフロリダ州大

昨季は先発ローテーションに定着し、9勝を挙げたスチュワート・ジュニア。しかし、今季は開幕から長期離脱を強いられ、公式戦登板がない状況となっている。

高校卒業時の2018年MLBドラフトにて、アトランタ・ブレーブスから1巡目（全体8位）指名を受けたが、契約合意には至らず。翌2019年5月に6年契約で福岡ソフトバンクホークスに加入した。

その後、来日3年目の2021年に一軍デビュー。2023年は14試合の先発登板で3勝6敗、防御率3.38を記録し、ポストシーズンでも先発マウンドを託された。

昨季は、自身初の開幕ローテーション入り。シーズンを通して安定した投球を見せ、20試合（120回）を投げ、9勝4敗、防御率1.95の好成績を収めた。

しかし今季は、春季キャンプ中に左腹直筋を痛めて離脱。4月上旬にはリハビリのため、一時帰国を余儀なくされた。

すでに再来日しているが、実戦復帰には至っていない。今シーズン中の一軍登板は、絶望的な状況だ。

