「仕事のやる気が出ない…」その原因は？“モチベーションの源”がわかる心理テスト

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「プラネタリウム」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 沢梨ことり（さわなし・ことり）さん）プラネタリウムにやってきたあなた。美しい星空のショーを鑑賞して、とても楽しい時間を過ごすことができました。さて、さまざまな演出がありましたが、あなたの心に最も強く残っているのはどんな場面でしたか？次のなかから近いものを1つ選んでください。1． 一斉に星が映し出された、最初の瞬間2． 星座の線が結ばれ、全体像が見えたとき3． 宇宙空間を旅する、ダイナミックな映像4． 夜が明け、美しい朝日が昇るエンディングこの心理テストでわかることは、あなたが「目標に向かうモチベーション」です。「星空」は「目標」を表していますが、それを擬似的に再現するプラネタリウムのショーは、あなたが「目標へ辿り着くまでの道のり」を暗示しています。どの場面に一番感動したかによって、あなたがどんなときに最もやる気が湧いてくるのか、そのモチベーションの源がわかってしまうのです。あなたは、物事の始まりや新しい挑戦に、最も心を躍らせるタイプ。まだ誰も見たことのない未来を想像し、アイデアを出すときに最高のパフォーマンスを発揮します。その初期衝動を忘れずにいられれば、どんな困難も乗り越えていけるでしょう。あなたは、チームで同じ目標に向かうことにやる気を感じるタイプ。何をやるかよりも、気の合う仲間と力を合わせて、一体感が生まれた瞬間に嬉しさを感じるのでしょう。また、自分がやってきたことで、誰かが喜んでくれることにも、充実感を覚えるのでは。あなたは、目標に向かって実際に手や体を動かしている、そのプロセス自体に最もモチベーションを感じるタイプ。次々と変化していく状況を楽しみ、目の前の壁をクリアしていくことに喜びを見出すはず。常に動き続けることで、より輝きを増すのでしょう。あなたは、努力が実を結び、結果が形となって現れたときに、最高の喜びとモチベーションを感じるタイプ。明確なゴールやご褒美があるほど、力強く前に進むことができます。そしてその達成感を原動力に、また次の新しい目標へと向かっていけるでしょう。自分のやる気の源を知れば、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるはずです。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。