しずる 9年ぶり5度目のキングオブコント決勝進出！ 賞レース卒業を求める声も…池田一真「正直、知ったこっちゃない」

◆9年ぶり5度目の決勝進出！
れなち：しずるのお2人といえば、「キングオブコント2025」で9年ぶり5度目の決勝進出！ おめでとうございます!!
しずる：ありがとうございます。
れなち：大会自体は2008年から始まっていて、お2人は第1回から出ているじゃないですか。
純：そうなんだよな～（笑）。
れなち：最初の頃のことは覚えていますか？
純：大会が始まったのは2008年で、初めて決勝に出たのが2009年。だけど、（優勝した）東京03さんにとんでもない実力差を見せつけられて。
れなち：しかも、その後に同期のライスやサルゴリラも優勝して。
純：同期で言ったら、かまいたちも優勝していますから。
れなち：17年のなかで、大会自体の雰囲気も変わってきていますか？
純：違うかもしれないですね、予選から。
れなち：どう変わってきました？
純：そもそも、山崎さんの周りにも、お笑いライブの賞レースの予選に行く友達って、多分いないじゃないですか？
れなち：確かに、観に行く人はあまりいないです。
純：でしょう？ だから、サブカルなんですよ。それが昔はよりサブカルで、「決勝よりも準決勝や準々決勝を観るほうが楽しい」って、お金を払って観に来るお客さんもいるから、ちょっと審査目線で見るお客さんも多かったんですよ。しかも（過去に準決勝がおこなわれていた）赤坂BLITZという会場だったり、準決勝の独特な空気とかもあって、4～5分間ずっとスベり続けるコンビもいたんです。
れなち：えぇ!?
純：だけど今は裾野が広がって客層とかも変わってきて、結構みんなウケるというか。
れなち：おぉ！ でも、そうしたら余計に結果が分からなくないですか？
純：そうなんですよ。みんなウケるし、みんな面白いから、もう審査員泣かせ（笑）。
れなち：やさしさが逆に大会としての難易度を上げている（笑）。
◆しずる池田「知ったこっちゃない」
れなち：しずるのお2人は、これまでの17年間で準決勝の進出率がめちゃくちゃ高いじゃないですか。
純：結構出させてもらっています。
れなち：だから、後輩たちにどう見えているんだろうなと思って。
池田：まぁでも……正直、老害ですよね（笑）。だって、芸人を20年やってきて、キングオブコントにも毎回出ていて。
純：（後輩からしたら）もう賞レースから卒業してくれよっていう（笑）。
れなち：でも、別に芸歴制限がないですし、出たいんじゃないですか？
池田：そうですね。だから正直、知ったこっちゃないっていうか（笑）。
れなち：ハハハ（笑）！ 気持ちいい～。
池田：「もう卒業してくれよ」とか「お笑い界を活性化するために」なんて言われたりしますけど、こっちも生活があるんで（笑）。結局、面白いやつが残るから。
れなち：そうですよね。実際に、めっちゃ面白いから（決勝まで）残ったわけで、今年のトップテンですからね。
純：そのことは、山崎さんが声を大にして言ってほしい（笑）。
