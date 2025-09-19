しずる 9年ぶり5度目のキングオブコント決勝進出！ 賞レース卒業を求める声も…池田一真「正直、知ったこっちゃない」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月16日（火）の放送は、お笑いコンビ・しずるの池田一真（いけだ・かずま）さんと純（じゅん）さんが登場！ 決勝進出を果たした10月11日（土）開催の「キングオブコント2025」（TBS系）について伺いました。

◆9年ぶり5度目の決勝進出！

れなち：しずるのお2人といえば、「キングオブコント2025」で9年ぶり5度目の決勝進出！ おめでとうございます!!

しずる：ありがとうございます。

れなち：大会自体は2008年から始まっていて、お2人は第1回から出ているじゃないですか。

純：そうなんだよな～（笑）。

れなち：最初の頃のことは覚えていますか？

純：大会が始まったのは2008年で、初めて決勝に出たのが2009年。だけど、（優勝した）東京03さんにとんでもない実力差を見せつけられて。

れなち：しかも、その後に同期のライスやサルゴリラも優勝して。

純：同期で言ったら、かまいたちも優勝していますから。

れなち：17年のなかで、大会自体の雰囲気も変わってきていますか？

純：違うかもしれないですね、予選から。

れなち：どう変わってきました？

純：そもそも、山崎さんの周りにも、お笑いライブの賞レースの予選に行く友達って、多分いないじゃないですか？

れなち：確かに、観に行く人はあまりいないです。

純：でしょう？ だから、サブカルなんですよ。それが昔はよりサブカルで、「決勝よりも準決勝や準々決勝を観るほうが楽しい」って、お金を払って観に来るお客さんもいるから、ちょっと審査目線で見るお客さんも多かったんですよ。しかも（過去に準決勝がおこなわれていた）赤坂BLITZという会場だったり、準決勝の独特な空気とかもあって、4～5分間ずっとスベり続けるコンビもいたんです。

れなち：えぇ!?

純：だけど今は裾野が広がって客層とかも変わってきて、結構みんなウケるというか。

れなち：おぉ！ でも、そうしたら余計に結果が分からなくないですか？

純：そうなんですよ。みんなウケるし、みんな面白いから、もう審査員泣かせ（笑）。

れなち：やさしさが逆に大会としての難易度を上げている（笑）。

◆しずる池田「知ったこっちゃない」

れなち：しずるのお2人は、これまでの17年間で準決勝の進出率がめちゃくちゃ高いじゃないですか。

純：結構出させてもらっています。

れなち：だから、後輩たちにどう見えているんだろうなと思って。

池田：まぁでも……正直、老害ですよね（笑）。だって、芸人を20年やってきて、キングオブコントにも毎回出ていて。

純：（後輩からしたら）もう賞レースから卒業してくれよっていう（笑）。

れなち：でも、別に芸歴制限がないですし、出たいんじゃないですか？

池田：そうですね。だから正直、知ったこっちゃないっていうか（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ 気持ちいい～。

池田：「もう卒業してくれよ」とか「お笑い界を活性化するために」なんて言われたりしますけど、こっちも生活があるんで（笑）。結局、面白いやつが残るから。

れなち：そうですよね。実際に、めっちゃ面白いから（決勝まで）残ったわけで、今年のトップテンですからね。

純：そのことは、山崎さんが声を大にして言ってほしい（笑）。

