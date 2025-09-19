「何を目指しているの？」「最寄り駅はどこ？」「いくらした？」…絶対に聞かれたくない私の“NG質問”

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ちょっとごめんなさい！案件〜その質問、NGでお願いします〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆私のNG質問「いい人いないの？」

ここ1年くらいの話ですが、実家に帰ると、母親から「いい人いないの？」と質問をされるようになりました。先日帰ったときは、地元のフリーペーパーで紹介されていた街コン的なイベントを見て「楽しそうだよね！」と勧められました。

今年で30歳になり、母が私を産んだ年齢になってしまいましたが……お母さん、ごめん、東京は難しいです……。一応頑張るので、そっと見守っていてください……（東京都 30歳 男性）

◆私のNG質問「いくらした？」

私が聞かれたくないことは、「それ、どこで買ったの？」と聞かれた後の「いくらした？」です。高い物であればあるほど「いくらくらいだったかなぁ？」とごまかしたり、実際の金額より安く答えたりしてしまいます。

それに、正直に答えて「高っ！」と言われると、「もったいない」「似合わないのに……」といった負の感情が裏にある気がして、とても嫌な気分になってしまいます。自分の稼ぎで買っているし、誰かに迷惑をかけているわけでもないので、放っておいてほしいです（東京都 47歳 女性）

◆私のNG質問「何を目指しているの？」

趣味で筋トレをしている私のNG質問は「何を目指しているの？」です。何か目標がないと筋トレをしちゃダメなのですか？ 私はただ楽しいからやっているだけなのです。強いて言うなら、健康とアンチエイジングのためでしょうか。そんな質問をする人は、ナンセンスですよ。あなたも一緒に筋トレしませんか♪（愛媛県 38歳 男性）

◆私のNG質問「最寄り駅はどこ？」

私は自宅の最寄り駅を聞かれるのがNGです。仲の良い人はOKですが、特に職場の人に聞かれるのがNG。「◯◯駅だと△△ってお店があるよね」とか「西口側？ 東口側？」とか……住んでいるだけで近くのお店とか把握していないし、検索すれば家賃相場も分かってしまうし、何より自分の行動範囲を知られるのが嫌です。

なので、職場の人に最寄り駅を聞かれたときは、隣の駅を言ったり、実際の最寄り駅から歩いて行ける距離の駅名を言ったりしてごまかしています（神奈川県 26歳 女性）

