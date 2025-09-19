Mrs. GREEN APPLE大森元貴「次の年齢をイメージして…」29歳の誕生日迎え、実年齢プラス“1 歳 の心づもりで過ごす理由とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月15日（月・祝）の放送では、大森の誕生日祝い企画として、藤澤・若井が代わりに進行役を務めたバージョンの「ミセスLOCKS!」をオンエアしました。若井：昨日！ 9月14日は！ なんと!! 我らがボーカル、大森先生の誕生日でした！藤澤：おめでとうございます！大森：ありがとうございまーす！藤澤：ということで今回は、大森先生のお誕生日SP！ 豪華2本立てでミセスLOCKS!をおこないます！大森：そんなことできないよ！ ミセスLOCKS!は1本立てですよ？ いつも！若井：でも、いつもは大森先生がメインとなってこのミセスLOCKS!を進行してくれていますけど、今回は僕と藤澤先生、 2人がそれぞれに分かれて進行役を務めたいと思います！大森：（口を尖らせて）それぞれぇ～？若井：下手だな。下手だろ（笑）。大森：（口を尖らせて）それぞれぇ～？若井：僕たちが自分の番組に大森先生をゲストに招いて、いろいろとインタビューをしていく、という今日はそんな授業でございます！ なので「2本立て」ということですね！大森：なるほど？若井：じゃあ、藤澤先生！ どっちからやります？大森：先攻・後攻？藤澤：あー藤澤が先に……やろうかな！若井：まじ？ 大丈夫？ けっこう大事よ？藤澤：まあまあまあ！ いきます！ 私の番組が、いよいよ始まります！ スタート！藤澤：さあ、始まりました！ 「藤澤涼架のそれだけはやめて！」。それでは、本日ゲストお招きいたします！ 今夜のゲストはMrs. GREEN APPLEの大森元貴さんです！ 短い時間ではありますが、よろしくお願いします！大森：お願いしまーす！ 大森です。藤澤：大森さん！ なんと、昨日がお誕生日だったということで、おめでとうございます！いくつになられたんでしょうか？大森：29になりました！藤澤：29歳ですか～。29歳ということは、残り1年で30歳を迎えられるということで、ラスト20代ということですね？大森：たしかにそうです、はい！藤澤：この20代で、最後にやっておきたいこととかってあるんでしょうか？大森：うーーん……いや、ないですね！ 特に。藤澤：……おお、ないですか！ 「20代だからこそ」「30代なるまでに」とか！大森：ないです、ないです。藤澤：あー、ないということで！ そうなんですね～！ じゃあ逆に、僕、藤澤は30代なんですけれども、先輩・藤澤涼架に聞きたいこととか、あったりしますか？大森：マジでないです（即答）！藤澤：なんでだよ～（笑）！大森：逆に、何かご教示いただけますか？藤澤：「30代になって変わったこととかありましたか？」とか！大森：でも、MCが「俺に聞きたいことない？」っていうのって、番組としてどうかなっていう……。藤澤：そうだなー！ じゃあ大森さん！ 誕生日を迎えられたということで！大森：誕生日の話しかしてないけど大丈夫？藤澤：いや、そうですよ！ だって、せっかくの誕生日企画ですからね！ えーっと！ ……誕生日！ 今年、欲しいものはあったりします？大森：私用で（笑）!? あー……あのー、スチーマーを買ったんですよ！ 衣類を伸ばす。でも、今はボックスがあって、そこにかければシワも脱臭もできるよ、っていうのがあるんですけど、それとかすごい気になってて。朝バタバタしてたりとかすると、手間だなって思ったりとか！ そういうのは欲しいなぁ、と思ったりしますけどね～。でも、高いので……。藤澤：けっこう、いいやつですよね！大森：お値段張りますね！藤澤：大きいやつだよね！大森：そう！ だから、家にいないと荷物を受け取れないっていうのもあるから、届けてほしいなっていう。……いいんですか？ 誕生日だけの話で。藤澤：なんか、今後の抱負とかあれば！ 今年の抱負！ 残りの！大森：楽しみたいですね！藤澤：楽しみたい！ ありがとうございます！ 誕生日プレゼントを聞けて、藤澤はとても幸せでした！ ゲストの大森元貴さんでした！ありがとうございました！大森：ありがとうございました！大森：……若井さん、どうですか？若井：これはひどいな（笑）！ MC的には、ちょっとダメですね！ ゲスト頼りになっちゃってるところがけっこうあったな、っていう……。藤澤：そうですかー！大森：若井が今、教えてくれるから！ 背中で見せてくれるから！若井：……おぉい！ なんでだよぉ！藤澤：お願いします、若井さん！若井：いきましょうか！ じゃあ、続いて若井滉斗のラジオが始まります！ それでは、よーいスタート！若井：ﾌｭﾝﾌｭﾝﾌｭﾝﾌｭﾝ!!! ﾚﾃﾞｨｵﾚﾃﾞｨｵ!!! ﾌｭﾝﾌｭﾝﾌｭﾝﾌｭﾝﾌｭﾝ!!! ｼｭｳﾝｼｭｳﾝｼｭｳﾝｼｭｳﾝ!!! ﾍｲﾍｲﾍｲ!!!（※ラジオ番組のジングルの声真似）スタジオで聴いている大森：尺を稼ぐな、それで（笑）！若井：さあ、始まりました！ 「ボブのミッドナイト・モーニング」！スタジオで聴いている大森：ボブ？ ベンは（笑）？スタジオで聴いている藤澤：ベンでもない（笑）！ベン：あ～、間違えた間違えた！ ミステイク、ミステイク～！ さあ、始まりました！ 「ベンのミッドナイト・モーニング」！ この番組は、若井滉斗がベンになって「ミッドナイト・モーニング」という名の通り「どっちなんだ!?」っていうことを語っていく番組でございます！スタジオで聴いている大森：どういうこと（笑）!?スタジオで聴いている藤澤：すごい情報量だな（笑）。ベン：今日もね！ みなさんどうですか？ ちゃんと朝食食べましたか？ それとも夜食かな？ おい、どっちなんだい!? 日本にいるとしたら朝食だけども！ 違う国からしたら夜食かもね！ さあ、今日もゲストの方にお越しいただいておりやす！ それでは早速お呼びしましょう！ 今夜のゲストは、超豪華ですよ～!? 今聞かない日はないです！ 見ない日はないです！ いいですか!? お呼びして！ 準備できてますか～？ はい、ありがとうございます！ 今夜のゲストは……Mrs. GREEN APPLEのぉ～～～！ ﾌﾙﾙﾙﾙﾙﾙﾝ!!! ﾄﾞｩｸﾄﾞｩｸﾄﾞｩｸﾄﾞｩﾝ!!! おお～～もり!!! も～ときさんでぇ～～す!!!大森：よろしくお願いします……。ベン：さあ、短い間ではございますけど！大森：お前が短くしたんだよ（笑）！ベン：短い間ではございますけども、よろしくお願いいたしやす！ ということで！ 大森元貴さん！ どうですか！ 元気ですか！大森：元気です……（笑）。ベン：元気ですか！ 今何時？ 何時ですか？ ミッドナイト・モーニング！ どっちなんだろうね！ どっちなんだ、って！大森：本当にそれを話していく（笑）!?ベン：いいですか！ 言っていただいて！ 俺が「ミッドナイト・モーニング！」って言ったら、「おいおい、ベン！どっちなんだ!?」って言ってください！大森：わかりました（笑）。ベン：いきますよー！ ミッドナイト・モーニング！大森：おいおい、ベン！ どっちなんだい！ベン：最高でーーす！ 最高で最低ー！ どっちなんだよ！ ベン！ ……さあ、じゃあちょっとね、インタビューという形を……。大森：（笑）。ベン：こんなに時間をいただくことはないと思いますので！ お忙しいですけども！ 大森さん、引っ張りだこだと思いますけど……。大森：とんでもないです！ベン：最近、「どっちなんだ!?」と思ったことあります？大森：（笑）。ベン：最近、「おい、これどっちなんだ？」って思ったことないですか？大森：ベンなのか、ボブなのかどっちなのかは……。ベン：あっ！ よくぞ！ 狙い通り！ もう、今日来ていただいた意味がありました！ 僕がボブなのかベンなのかどっちなんだ？ そう言ってくださいましたね！ ありがとうございます！ ……ね～。大森：……どっちなんだよ（笑）！ベン：最近、お風呂上がりにストレッチされてるということで。どんなストレッチされてるんですか？大森：お尻の部分を伸ばしたりとか……。ベン：お尻の部分を伸ばすぅ!? ……すげぇなぁ！ そして、他にはどんなストレッチを？大森：いやー、でも……。ベン：さあ！ ということで！ 大森さん、早いものでね！ ストレッチしてる間に終わっちゃいましたよ～！ おっちょこちょいだな～！ おっちょこちょいでしっかりもの！ どっちなんだい！ 早いものでそろそろ時間が来てしまって！ 今日はね、いろいろとお話聞かせていただきましたけども！ 大森さん、どうでしたか！大森：いや、全然喋れなくて終わりました！ベン：あ、そうなんですね。大森：（立ち上がって笑う）ベン：ちょっと、座ってください！ 座って立って！ 座ってください！大森・ベン：どっちなんだい！ベン：それでは、また後で！ 午後もあります！大森：「ミッドナイト・モーニング」が（笑）？ベン：ﾌｭﾝｼｭｳﾝｼｭｳﾝｼｭｳﾝ!!! ﾐｯﾅｲﾓｰﾆﾝ!!!（※ラジオ番組のジングルの声真似）若井：……さあ、ということで！ 大森先生！ ゲスト2本、どうでしたか？大森：これが本当の番組だったとしたら、どっちも二度と出ない（笑）。若井：やりづらかったですか？大森：やりづらさ、とかいう次元じゃないですね！ 輪のなかに入れてもらえない感じが、どちらもありましたね（笑）。若井：りょうちゃんのほうは、なにも答えられなかったですけど……。藤澤：答えを導けなかった！若井：ボブのほうは……あ、ベンだ！大森：どっちなんだい？若井：どっちなのか導け出せなかったっていうね！大森：あ、ベンかボブか？ それはお前の問題だよ（笑）！若井：反省します！ もうちょっとわかりやすくしたいと思います！ さあ、大森先生！ 最後に、29歳をどんな年にしていきたいかだけ、聞かせてもらってもいいですか？大森：僕、もう次の歳の年齢をイメージして過ごすんですよ。藤澤：それを意図してるものはあるの？大森：気持ちの準備とか！ 29歳は29歳として受け取るといろいろこう思うかな、とか。「30になっちゃった！」とかってきっと思うと思うんだけど、そういうのが自分のなかで起こらないように、事前の気持ちをプラス1歳して過ごしてるなぁ。若井：すごいなぁ。だからこそ、こうしてミセスが活動できてる部分もあるもんね！藤澤：先を見ながら！大森：メタ的に見て、本当にしょうもないまとめをしてるみたいに見えちゃうから（笑）。若井・藤澤：（笑）。若井：ここはしっかりしなきゃいけないのよ！ 元貴、ごめんだけど！大森：（笑）。若井：29歳の大森元貴もどうなっていくのか！ 楽しみだね！ でも、元貴は1年ごとに、いい意味でびっくりさせてくれるから、29歳の大森元貴は、何を感じて、そして何にチャレンジして、どんな姿を僕たちに見せてくれるのか！ そんなことを思う、ミッドナイト・モーニングでございました！大森・藤澤：（笑）。ベン：ということで、そろそろ授業終了の時間になりました！ それでは僕たちとはまた来週！ この教室でお会いしましょう！ 超現代史の講師、ベンと！大森：大森元貴と！藤澤：藤澤涼架でした！大森：以上！全員：Mrs. GREEN APPLEでした！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info