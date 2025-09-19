○ 巨人 5 － 4 広島 ●

＜23回戦・東京ドーム＞

3位・巨人は19日、4位・広島に5－4で勝利し再び勝率を5割に戻した。2位・DeNAが阪神に敗れたため、ゲーム差を1に縮めた。

巨人は先発・山﨑伊織が初回、簡単に2アウトを奪ったが、小園海斗に安打、末包昇大に四球を与えると、坂倉将吾に先制の2点適時二塁打を浴びた。

2点を追う2回に岡本和真の第12号ソロで1点を返す。1－2の4回に岡本の第13号ソロで同点に追いつくと、投手・山﨑伊織の適時二塁打で勝ち越し。さらに3－2の6回に山﨑伊織が2点適時二塁打でリードを広げた。しかし、直後の7回表にファビアンに2ランを浴びた。

山﨑伊織は7回途中4失点でマウンドを降り、中川皓太、大勢、マルティネスの継投で逃げ切った。

19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－広島』で解説を務めた江本孟紀氏は、「ジャイアンツの勝ちパターンで、大勢、マルティネスというところで流れが来ましたけど、振り返れば、（山﨑が）もうちょっと投げても良かったなと。1球で山﨑が代わらなければいけない事態になった。あの流れのままもうちょっといくべきで、8回、9回に譲るとしても、7回はいかないといけない」と振り返った。

また、2位、3位争いには「微妙なところですけど、今日の勝敗、裏表でちょっとまた混沌とする感じかなと。読みにくくなりましたね。もう1つは5割を越さないと、貯金がないとCSになっても乗っていけないですよ」と自身の見解を述べた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）