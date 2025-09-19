○ 巨人 5 － 4 広島 ●

＜23回戦・東京ドーム＞

19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－広島』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人・岡本和真について言及した。

岡本は0－2の2回無死走者なしの第1打席、大瀬良大地が3ボール2ストライクから投じた6球目のカットボールを泳ぎながらもレフトスタンドに放り込んだ。この本塁打は岡本にとって、8月23日のDeNA戦以来の一発となった。

江本氏はこの一発に「どんな格好でも今の岡本にしたら1本欲しいですよね。内容は悪いです、あのホームランは。泳いで打ったホームランなんて、気持ちが良いはずないんです。今はとにかく１本でも、ジャイアンツはムードをあげないとね」と解説。

岡本は続く1－2の4回無死走者なしの第2打席、大瀬良が2ボール2ストライクから投じた5球目の外角のチェンジアップを左中間スタンドへ第13号ソロ。江本氏は「岡本にとっては非常に大きな2本目のホームラン。1本目だけだと続かないかなと思うんだけど、2本打つとレベルが上がってきます」と今後に期待を寄せた。

今季の岡本はシーズン序盤に故障で離脱し、長期一軍不在となり、チームは苦しい状況になった。江本氏は「やっぱり岡本の故障が振り返れば、一番大きい」と指摘していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）