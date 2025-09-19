大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで多数の負傷者に悩まされ続けてきた。現在も投打で複数名が戦線を離脱してはいるが、先発陣についてはもう問題ないレベルまで状態が戻ったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のドジャース先発陣は大谷、クレイトン・カーショー投手を欠いた状態で開幕を迎えると、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手も故障離脱する苦しい状況に陥った。ただ、日にちが経つにつれ徐々に故障者が復帰し、現在は山本由伸投手も含めて先発ローテは頭数が揃っている。

同メディアは「MLBインサイダーのボブ・ナイチンゲール記者によれば、ドジャースはプレーオフに臨むどのチームよりも優れた先発ローテを誇っているという」としつつ、「ドジャースはまだ好調を維持できていないが、8月1日以降、メジャーで2番目に多いイニングを投げ、防御率3.31を記録した先発ローテに大喜びしている。山本、スネル、大谷、カーショー、グラスノーからなる彼らの先発ローテは、10月に向けて今や球界最高だ」というナイチンゲール記者の見解を紹介。

続けて、「先発陣が強力であることは、シーズン前半に懸命に努力してきたブルペンにとって大きな助けとなる。チームは序盤ブルペンに頼り、先発ローテの不足を補うためオープナー戦略を採用し、マイナーから複数の選手を次々と昇格させていた」と言及している。

