RIP SLYME・SU＆ILMARI「THE FIRST TAKE」の緊張感を明かす SU「絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いが…」

◆「THE FIRST TAKE」裏話
遠山：YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、「熱帯夜」と「One」が公開されていますが、めちゃくちゃ良かったです！
SU：ありがとうございます。
遠山：「THE FIRST TAKE」はどうでしたか？ やっぱり緊張しますか？
SU：口がカラッカラですよ（笑）。
ILMARI：初めてだったので「本当にファースト・テイクなのかな？」って思うじゃないですか。本当にファースト・テイクなので……最初のうちは「これ、なんとかならないですかね〜？」っていろいろジャブを打っていたんですけど、絶対にどうにもならなそうな空気を感じて（笑）。
潮：（笑）。
ILMARI：だから、やる前から「間違えてもそのままいくんだな」っていう認識があったので緊張感がありましたし、ライブですけどレコーディングっぽくもあって、不思議な空気でしたね。
SU：（「熱帯夜」も「One」も）何万回も歌っているけど、絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いがよぎるんですよ。
遠山：なるほど！
ILMARI：そうね。だから、あまり歌詞のことを考えずに“体に入ったままを歌う”ということに集中しないと、ちょっとでも意識すると間違えちゃいそうになるので。
SU：ILMARIくんは「熱帯夜」の歌詞をちょっと変えて歌っているんですよ。
ILMARI：そう。いつもライブで、ちょっとだけ違う感じで歌っているところがあって、今回は“歌詞通りに歌おうかな”と思ったんですけど、いつもの感じがつい出ちゃいました。
◆“ダンスフロア”に見立てた恒例のライブが開催！
遠山：10月から全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』が始まりますが、もうリハは始まっていますか？
ILMARI：そうですね、始まったくらいです。
遠山：どんなライブになりそうですか？
SU：「DANCE FLOOR MASSIVE」っていう僕たち恒例のライブなので、音楽が休む間もなくずっとつながっていたり、相当激しくなると思いますね。
ILMARI：ダンスフロアに見立てていて、ちょっとリミックスっぽいもので歌ってみたり、（曲を）つなげてみたりするコンセプトでやってきたので、多分そんな感じのライブになるんじゃないかなって。今、リハでいろいろ考えながら作っているところなので、ぜひ来られる方は一緒に盛り上がっていただければと思います！
次回9月20日（土）の放送は、クレイジーケンバンドの横山剣（よこやま・けん）さんをゲストに迎えてお届けします。
