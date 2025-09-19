RIP SLYME・SU＆ILMARI「THE FIRST TAKE」の緊張感を明かす SU「絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いが…」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。9月13日（土）の放送は、RIP SLYMEのILMARI（イルマリ）さん、SU（スー）さんが登場！ YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演した感想や10月からスタートする全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』について伺いました。

◆「THE FIRST TAKE」裏話

遠山：YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、「熱帯夜」と「One」が公開されていますが、めちゃくちゃ良かったです！

SU：ありがとうございます。

遠山：「THE FIRST TAKE」はどうでしたか？ やっぱり緊張しますか？

SU：口がカラッカラですよ（笑）。

ILMARI：初めてだったので「本当にファースト・テイクなのかな？」って思うじゃないですか。本当にファースト・テイクなので……最初のうちは「これ、なんとかならないですかね〜？」っていろいろジャブを打っていたんですけど、絶対にどうにもならなそうな空気を感じて（笑）。

潮：（笑）。

ILMARI：だから、やる前から「間違えてもそのままいくんだな」っていう認識があったので緊張感がありましたし、ライブですけどレコーディングっぽくもあって、不思議な空気でしたね。

SU：（「熱帯夜」も「One」も）何万回も歌っているけど、絶対に録り直せないと思うと“間違えるんじゃないか”っていう思いがよぎるんですよ。

遠山：なるほど！

ILMARI：そうね。だから、あまり歌詞のことを考えずに“体に入ったままを歌う”ということに集中しないと、ちょっとでも意識すると間違えちゃいそうになるので。

SU：ILMARIくんは「熱帯夜」の歌詞をちょっと変えて歌っているんですよ。

ILMARI：そう。いつもライブで、ちょっとだけ違う感じで歌っているところがあって、今回は“歌詞通りに歌おうかな”と思ったんですけど、いつもの感じがつい出ちゃいました。

◆“ダンスフロア”に見立てた恒例のライブが開催！

遠山：10月から全国ツアー『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』が始まりますが、もうリハは始まっていますか？

ILMARI：そうですね、始まったくらいです。

遠山：どんなライブになりそうですか？

SU：「DANCE FLOOR MASSIVE」っていう僕たち恒例のライブなので、音楽が休む間もなくずっとつながっていたり、相当激しくなると思いますね。

ILMARI：ダンスフロアに見立てていて、ちょっとリミックスっぽいもので歌ってみたり、（曲を）つなげてみたりするコンセプトでやってきたので、多分そんな感じのライブになるんじゃないかなって。今、リハでいろいろ考えながら作っているところなので、ぜひ来られる方は一緒に盛り上がっていただければと思います！

次回9月20日（土）の放送は、クレイジーケンバンドの横山剣（よこやま・けん）さんをゲストに迎えてお届けします。

