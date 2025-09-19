今日の運勢は？ 9月20日（土）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月20日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月20日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？あなた自身を深く理解してあげると良い日です。思ったことや感じたことを書き出したり、ボキャブラリーや表現方法を増やしたりするのも良いでしょう。あなたらしく、自己表現をする方法がみつかりそうですよ。新しい文化や価値観を取り入れていくことで、運気がUPするでしょう。語学を勉強したり、気になる土地の歴史について調べたりするのも良さそうです。異文化を学ぶことで、視野が広がりそうですよ。ルールや規律ばかりに捉われず、経験をしていくなかであなたなりのやり方を見つけていくよう意識をしてみましょう。自然のある場所に行くことで、心が癒され、やるべきことが明確になってくるかもしれません。与える姿勢を持つことで運気が上がっていくでしょう。お相手に幸せや充実感を与えることを意識して、あなたのほうから積極的にお相手を気遣うことで、さらに信頼関係が深まるでしょう。素直にあなたの思っていることを伝えましょう。あなたがオープンハートを意識することで、お相手もあなたに素直な表現をしてきてくれるでしょう。なるべく良いように解釈することを心がけると良いでしょう。言葉への感度を高くするように意識をしましょう。同じ感情を表す言葉でも、ちょっとしたニュアンスの違いや、組み合わせによって、お相手へ与える印象は変わってくるはずです。あなたが得意なことと、苦手なこと、どんなことに情熱を感じるか、何を大切にしたいかなど、深く掘り下げて考えてみましょう。具体的なイメージを持つことで、人生の軸が明確になっていくでしょう。今日は小さなことでもご自身を褒めてあげましょう。鏡の前で、「私はできる」「私には価値がある」など、ポジティブな言葉を声に出して語りかけてあげると、さらに運気が上昇していきますよ。あなたが今、どんな感情になっているのか向き合ってみましょう。「悲しい」「不安」「イライラ」「うれしい」「ワクワク」など、感情の種類を特定することで、ご自身の感情への理解が深まるでしょう。あなたの周りの人たちへの献身的な態度は、天界から称賛されています。あなたは、素晴らしい特質をいくつも持ち合わせています。今日は、日頃の自分のおこないを、存分に褒めてあげましょう。あなたが変化を求めているのなら、今はとても良いタイミングです。「何を」「なぜ」「どのように」変えたいのかを、具体的にイメージすると良いですよ。なりたい自分になる第一歩を踏み出してみましょう。良い習慣を身につけましょう。まずは、日常の小さなことから始めてみるのも良いかもしれません。記録をつけたり、ご褒美を考えたり、継続できるように工夫をしていくことで良い流れがやってきそうです。どんな夢を実現するにも、愛と情熱が必要ですが、注意深い思考と優れた指導力も大切です。夢に夢中になって、大切な細かい部分を忘れてしまうことはよくあります。きちんとした計画を最初に立てて、準備を整えることが、あなたの人生の目的を実現するために重要なのかもしれません。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。