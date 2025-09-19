Def Tech、デビュー20周年で原点回帰の新曲「ANOHI feat. JESSE」MV公開

2025年でデビュー20周年を迎えたDef Techが、結成のきっかけとなったJESSE（RIZE / The BONEZ）を迎え、原点回帰とも言える新曲「ANOHI feat. JESSE」を制作、ミュージックビデオを公開した。

本作は忘れられない”あの日”と向き合い、その経験を力へ変えていくエモーショナルな1曲。「壁にぶつかったとき、相手の思いに気づくことで救い合える（Micro）」という言葉の通り、人との関わりから生まれる”気づき”と”救い”が刻まれている。制作は沖縄でレコーディングセッションを敢行し、JESSEのデモを基に3人の感性を融合。印象的なギターリフが楽曲を牽引し、力強さと郷愁を宿している。

ミュージックビデオでは海、空、大地、風、水中を舞台に、自然のエレメントを象徴する姿が描かれている。

Def Techは現在全国ホールツアーを開催中。2026年2月には10年ぶりの武道館公演も予定され、チケットは先行受付中。

＜リリース情報＞

Def Tech

New Album『4ELEMENTS』

配信中

https://linkco.re/9ZB3Q5EH

=収録曲=

1. Child in me

2. 2 Good 2 Be True

3. FANTASY

4. KANPAI

5. Weakends

6. Automatic

7. On the Shore

8. Save Me Tonight

9. ANOHI feat. JESSE

10. Ring D Alarm

11. Man Up

12. MAMA -beat by DJ YUTAKA-

13. Ke Aloha Wai

＜ライブ情報＞

全国ツアー「4ELEMENTS TOUR 2025」

8月23日（土）大阪・大阪城音楽堂

9月3日（水）千葉・市川市文化会館

9月6日（土）静岡・浜松市勤労会館Uホール

9月13日（土）新潟・新潟県⺠会館

9月14日（日）宮城・日立システムズホール仙台

9月21日（日）福岡・福岡国際会議場メインホール

10月5日（日）栃木・栃木県総合文化センター メインホール

10月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール

10月18日（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

10月31日（金）香川・穴吹学園ホール

11月1日（土）広島・JMSアステールプラザ 大ホール

11月3日（月祝）宮崎・メディキット県⺠文化センター 演劇ホール

11月8日（土）⻑野・ホクト文化ホール 中ホール

11月9日（日）群馬・藤岡市みかぼみらい館 大ホール

11月14日（金）大阪・箕面市立文化芸能劇場

11月21日（金）神奈川 ・茅ヶ崎市⺠文化会館

チケット発売中

https://www.deftech20th.jp/4elementstour2025

武道館公演

「20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」

2026年2月8日（日） 東京・日本武道館

時間：開場17:00 / 開演18:00

チケット先行予約受付中

https://www.deftech20th.jp/budokan2026

Def Tech 20周年特設サイト https://www.deftech20th.jp

Def Techオフィシャルサイト https://deftech.jp/