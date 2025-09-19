大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日から、正捕手のウィル・スミス捕手が故障離脱している。デーブ・ロバーツ監督にとっては頭が痛いところだが、同監督の判断も事態が深刻化しつつある一因なのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

スミスは同4日のピッツバーグ・パイレーツ戦で、右手にファウルボールを受けて途中交代。数試合を欠場した後、同10日のコロラド・ロッキーズ戦でスタメンに復帰したが、患部の痛みが再発したことにより同14日に故障者リスト（IL）に入っている。

同メディアは「ロバーツ監督はスミスを火曜日にプレーさせたことで問題が悪化したと認め、負傷後すぐにILに入れなかったことを後悔していると語った」としつつ、「今思えば、間違いなく（IL入りを）選択していたと思う。しかし、その時点ではその選択肢はなかった。当時入手していた情報では、彼は試合に出場できるとされていた。実際、彼は試合に出場した。それが我々の知っていた情報だった。そして翌日、その翌日に彼が痛みを感じたため決断を下したのだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

その上で、「ドジャースがナショナルリーグ西地区首位をギリギリのところでキープしている状況では、このような失策は計り知れないほどの代償を払うことになるだろう」と今後への懸念を示している。

