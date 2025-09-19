ロッテのサモンズが20日の日本ハム戦に先発する。
サモンズは球団を通じて「エスコンフィールドはアメリカの球場に似ている感じがする。投げるのがとても楽しみだよ。ファイターズ打線はパワーがある印象だけど、出来る限りゾーンの中に力強い球を投げ込んで勝負をしたいと思っている。状態はいいのでそれが出来ると思う。あと四球はなるべく出さないように気をつけたいね」とコメント。
サモンズはここまで14試合・76回を投げ、5勝5敗、防御率3.43。日本ハム戦は来日初登板となる。
ロッテのサモンズが20日の日本ハム戦に先発する。
サモンズは球団を通じて「エスコンフィールドはアメリカの球場に似ている感じがする。投げるのがとても楽しみだよ。ファイターズ打線はパワーがある印象だけど、出来る限りゾーンの中に力強い球を投げ込んで勝負をしたいと思っている。状態はいいのでそれが出来ると思う。あと四球はなるべく出さないように気をつけたいね」とコメント。
サモンズはここまで14試合・76回を投げ、5勝5敗、防御率3.43。日本ハム戦は来日初登板となる。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。