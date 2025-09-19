ウェストハムがグレアム・ポッター監督の解任を検討しているようだ。18日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

一昨シーズンはヨーロッパリーグ（EL）で準々決勝まで勝ち上がったウェストハムだが、今シーズンは不振に喘いでいる。プレミアリーグ開幕節で昇格組のサンダーランドに完敗すると、続く第2節はFIFAクラブワールドカップ2025王者のチェルシーに1－5で大敗。第3節ではノッティンガム・フォレストを3－0で下したが、トッテナム・ホットスパーとのロンドン・ダービーとなった第4節を0－3で落とした。

1勝3敗の18位に沈み、4試合で合計11失点を喫している現状を受け、ウェストハムの上層部は今年1月から指揮を執るポッター監督の解任を検討している模様。早急に決断が下される可能性は低いものの、オーナーを務めるデイビット・サリバン氏らは後任候補をリストアップしており、ノッティンガム・フォレストを解任されたばかりのヌーノ・エスピリト・サント氏も名を連ねているという。

現在51歳のヌーノ氏はリオ・アヴェやバレンシア、ポルトの監督を歴任し、2017年夏から4年間に渡ってウルヴァーハンプトン（ウルブス）を指揮。2021年夏にはトッテナム・ホットスパーに就任したが、成績が伴わずわずか4カ月で解任された。2023年12月からはノッティンガム・フォレストを率い、ヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得するなど手腕を発揮したが、フロントとの対立によって今月解任。ノッティンガム・フォレストの新監督にはアンジェ・ポステコグルー氏が就任した。

なお、ヌーノ氏の他にもスラベン・ビリッチ氏やショーン・ダイチ氏の名前が後任候補として浮上している模様。ウェストハムは現地時間20日のプレミアリーグ第5節で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと対戦する。