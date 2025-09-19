19日（金）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。西武の先発投手は杉山遙希、対するオイシックスの先発投手は能登嵩都。

西武は2回裏、先制に成功。仲三河優太の四球などで一死一塁とし、野村大樹の適時二塁打で1点を挙げた。

3回裏、佐藤太陽、平沢大河の連打などで二死一・三塁とし、三塁ランナーの佐藤太陽がホームスチールを成功させ1点を追加。足を絡めた攻撃でリードを2点に広げた。

5回表、杉山は藤原大智を左飛、中澤英明を二ゴロ、漆原幻汰を二ゴロと三者凡退に打ち取った。

5回裏、安打で出塁した齋藤大翔を三塁に置き、平沢大河が犠牲フライを放ち1点を追加。3対0とした。

6回裏、岸潤一郎、モンテルの安打などで一死二・三塁とし、牧野翔矢の適時打で2点を追加。さらに二死三塁から、佐藤太陽も適時内野安打を放ち1点を奪う。リードを6点とした。

7回表、杉山はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

杉山は7回93球、3安打、3奪三振、3四球、無失点で降板。8回表からは2番手・佐々木健が投入される。二死一・二塁から中山翔太の適時打で1点を奪われる。6対1となる。

5点リードの9回表、マウンドに3番手の田村伊知郎が上がる。藤原大智を一ゴロ、山田和を投ゴロ、漆原幻汰を空三振と三者凡退に打ち取った。

西武はオイシックスに6対1で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています