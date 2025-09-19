KICK THE CAN CREWのMCU、ソロ活動20周年YEARを記念し代表曲MV順次公開

先月からストリーミング配信がスタートした、KICK THE CAN CREWのMCUが2010年に発売したベスト盤『BEST OF MCU』より、代表作のMVが公開されることが発表された。

第一弾として公開されたのは、巨匠・堤幸彦監督が手掛けた「ありがとうfeat.宮沢和史」、「いいわけfeat.Ryoji（ケツメイシ）」「STILL LOVE feat. TERU(GLAY)」の3作品。作品について想いを綴った堤幸彦監督のコメントも到着している。

その後、第2弾として9月26日に「サーフライダーfeat.浜崎貴司」、「シーサイドばいばいMCU ver.」、第3弾10月3日にセツナソング3部作「nukumori」「omoide」「サヨナラ」と計3回に分けて全8曲が順次公開となる。

■堤幸彦氏コメント

MCU20周年おめでとうございます！「ありがとう」「いいわけ」「STILL LOVE」 この3曲のMVには、MCUの歴史や存在感に”うまいこと乗っかって”、私自身の青春を惜しみなく投影した。

公私混同でした。申し訳ありません。

「ありがとう」で描きたかったのは私自身があこがれた東京っ子の自分史。聖地巡礼。いいなあ、東京育ち！

「いいわけ」では何度も繰り返した恥ずかしいラブストーリーの再現。そしてずるい愛情へのいいわけ。

泣けばいいってもんじゃないけど！泣いてすべてにピリオド。すんません。

「STILL LOVE」はほとんど語ってこなかった”封印した本当の青春”を描いた。18才から21才、ここで見た風景を超える風景は70才になるがまだ見ていないし、こころからの悔しさや解放感もこの時だけ。

なぜか？あまりにもこの3曲が他人事ではなかったからだ。まるで私に歌ってくれているようだったからだ。

長い作品作りのなかでも最も自分らしい画作りができた。もういつでも死ねる。

いやあ、マジでありがとう！

■MCUコメント

これまで沢山のMVを作った。作っていただいた。

どれも百獣な思い出が詰まっている。

時に憧れのアーティストを横に、アーティストが緊張し終始引きつり笑い．．．

時に地元にてあの頃の匂いや風景を感じほっこり笑い、からの同級生との馬鹿笑い。

色々な事が頭を通り抜けていった。

有ること事が難しいと書いて【有難う】まさにそんな感じだった。

またある時は自分が作った曲を役者さんが演じ、言葉だけでは綴れない何かを感じ、胸がキュンとなった。

お芝居をしながら歌った日もあった。

叫んだ日、泣いた日、日付をまたいだ日、とにかく色んな日があった。

そんな全てを百獣に描いてくれた。

是非これをきっかけに言葉だけでは表せない素敵な『これ』を、観て欲しい。

MCU Official HP https://www.mcu.tokyo/