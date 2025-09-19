LE SSERAFIMが北米ツアー7都市全席完売、現地での人気を証明

日本時間9月18日、LE SSERAFIMが米国・シアトルのクライメット・プレッジ・アリーナ（Climate Pledge Arena）で公演を実施。これに先立ち、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、ラスベガスに続き、シアトルを含む計7都市の公演が全席完売した。

【画像】LE SSERAFIMの表紙写真

LE SSERAFIMの公演は、圧巻のパフォーマンス、華やかな演出、ファンの大合唱で、テージ上の5人のメンバーたちはもちろん、会場を埋め尽くす観客たちも一体となって楽しめる公演として注目されている。圧巻のパフォーマンスで雰囲気を盛り上げると、観客が韓国語の歌詞に合わせて一緒に合唱するなど、爆発的なエネルギーを生み出している。

現地メディアもLE SSERAFIMの公演を絶賛。米国ニューヨークの日刊紙『amNY』と米国週刊誌『Dallas Observer』は、「LE SSERAFIMは公演会場を熱くし、圧倒的な存在感で『HOT』なステージを披露した。そして、観客を立ち上がらせて踊らせる程に盛り上げた」「公演会場全体でペンライトの光が広がり、10代～20代やミレニアル世代、シニア層まで、様々な世代のK-POPファンが集まった」と現地の熱気を伝えた。また、サンフランシスコ地域放送『KRON4』は、「初のサンフランシスコ公演は、たった数分で完売した。アラスカから駆けつけたファンも集まった」とLE SSERAFIMの圧倒的な人気に注目。日刊紙『San Francisco Chronicle』は、「サンフランシスコ公演で立証したLE SSERAFIMのK-POPトップティアの影響力（LE SSERAFIM's San Francisco concert confirms their place among K-pop's top tier）」というタイトルの記事で、「LE SSERAFIMは、K-POPシーンで最も才能のあるグループであることを証明した」と大絶賛した。

LE SSERAFIMは、9月21日（以下、日本時間）にラスベガス、24日にメキシコシティで公演を実施した後、11月18日～19日には、初の東京ドーム公演を控えている。

JAPAN OFFICIAL SITE https://www.le-sserafim.jp