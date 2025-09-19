Young Coco、野村訓市が監督を務めた「She Knows」MV公開

ラッパーのYoung Cocoが、4月にリリースした約3年ぶりとなるニューアルバム『BIG C』に収録されている楽曲「She Knows」のMVを公開した。

MVの監督はTRIPSTER inc.の野村訓市、タイトルロゴは『BIG C』のアルバムジャケットも手掛けたグラフィックデザイナーのVERDYが担当。MVは、ダンサーやスケーターがカルチャーを体現する渋谷の街を横目に颯爽と歩く1人の女性の様子が映し出されており、このMVについてYoung Cocoは「野村訓市さんに数曲聴いてもらったなかで‟She Knows”に意気投合して、作りました。色々なエキストラの方にも出演していただき大変面白い作品になったと思います」とコメントを寄せている。

エキストラとして、同アルバムにプロデューサーとして参加しているVLOTやラッパーのCASHKARIIらが出演している。

監督の野村訓市はこのMVについて「夏の終わりは切なくなるもの。少し涼しくなった夜を、1人歩きながら好きな人のところへ、音楽が鳴るところへ終わらない夏を探して。そんな気持ちに合う曲のための映像です」と語っている。

さらにMVの公開を記念して、VERDYがデザインした数量限定のTシャツの発売も決定。9月18日20時からVERDY'S GIFT SHOPにて先着順で販売される。

＜リリース情報＞

Young Coco

『BIG C』

配信中

レーベル：VERDY SOUNDS

https://lnk.to/youngcoco_BIGC

＜商品情報＞

「She Knows」Tシャツ

発売日：9月18日（木）20:00

VERDY'S GIFT SHOP https://vgiftshop.base.shop/

※数量限定の先着順となります。

Instagram https://www.instagram.com/youngsavagecoco/

X https://x.com/coco_137_jpn

TikTok https://www.tiktok.com/@youngsavagecoco999