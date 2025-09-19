レアル・マドリード（スペイン）に所属しているスペイン代表DFディーン・ハウセンが、18日（現地時間）に自身の公式インスタグラムを更新。13日（同）に行われたラ・リーガ（スペイン1部リーグ）第4節のレアル・ソシエダ戦で一発退場となった件について自身の見解を綴った。

ハウセンは、2025年5月にボーンマス（イングランド）からレアル・マドリードへ完全移籍。197cmの長身ながら足元の技術にも優れたセンターバックとして、2025－26シーズン開幕後の公式戦5試合に先発出場している。だが、レアル・ソシエダ戦の32分には同国代表FWミケル・オヤルサバルを倒したプレーが決定機阻止とみなされ、レッドカードで退場に。なお、レアル・マドリードはハウセンを欠いた状態でも2－1で勝利してリーグ戦4連勝を飾っている。

試合後、レアル・マドリードのシャビ・アロンソ監督は主審の判定が誤りだったと主張。クラブ側もスペインサッカー連盟（RFEF）の懲戒委員会に不服申し立てを行い、審判技術委員会（CTA）が判定の誤りを認めたとも伝えられていた。しかし、スペインメディア『アス』が18日（現地時間）に伝えたところによると、CTAが退場処分の妥当性を認めなかった後も、ハウセンには1試合の出場停止処分が課せられたままの模様。これを受けて、ハウセンはインスタグラムのストーリー機能を用いて「ミスは認められたけど、僕はまだ出場停止。スペインサッカー界にとって良いイメージだね」と皮肉を綴っている。

懲戒委員会の決定により、ハウセンは20日に控えている第5節のエスパニョール戦を欠場する。レアル・マドリードは首位、エスパニョールは3位で試合を迎えることになる。