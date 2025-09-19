三菱自動車、アウトランダーPHEVを一部改良。センターコンソールの使い勝手が向上

三菱自動車は2025年9月4日、アウトランダーPHEVを一部改良し、同日より販売を開始した。価格は529万4300〜671万6600円。

【画像】新型アウトランダーは高級感と使い勝手を向上したインテリアに注目！

今回の改良では、インテリアデザインを変更することで高級感と使い勝手を向上させたほか、予防安全機能を進化させている。

インテリアにおいては、センターコンソールのデザインを刷新しコンソールボックス上部の肘置きスペースを拡大した。それに合わせて、コンソールボックス容量の拡大とボックス内にUSB充電ポート（タイプC）を追加するとともに、これまでシフトレバー手前で横並びに配置していたドリンクホルダーをシフトレバー横に縦並びにセットすることで使い勝手を向上させた。

予防安全機能では、踏み間違い防止アシストで後退時に従来のセンサーに加えてリヤビューカメラも活用することで歩行者の検知も可能となった。

［バリエーションと価格］ 〈4WD・プラグインハイブリッド・7人乗り〉

Pエグゼクティブパッケージ：671万6600円

P：643万6100円

G：600万1600円

〈4WD・プラグインハイブリッド・5人乗り〉

Pエグゼクティブパッケージ：662万5300円

P：634万4800円

G：591万300円

M：529万4300円

［アウトランダーPHEV Pエグゼクティブパッケージ 主要諸元］ 〈4WD・2.4Lプラグインハイブリッド〉［ ］内は5人乗り

【寸法・重量】

全長：4720mm

全幅：1860mm

全高：1750mm

ホイールベース：2705mm

トレッド：前1590mm／後1595mm

乗車定員：7［5］人

車両重量：2180［2140］kg

【パワートレーン・性能】

エンジン型式・種類：4B12・直4DOHC

総排気量：2359cc

最高出力：98kW／5000rpm

最大トルク：195Nm／4300rpm

使用燃料・タンク容量：レギュラー・53L

燃費（WLTCモード）：17.2km/L

最小回転半径：5.5m

【諸装置】

サスペンション：前ストラット／後マルチリンク

ブレーキ：前Vディスク／後Vディスク

タイヤ：255/45R20

〈文＝ドライバーWeb編集部〉